Дуэт «Непара» в зоопарке выступил для конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

смотреть «Ты супер! Танцы». Выпуск №3

Солисты группы «Непара» Александр Шоуа и Виктория Талышинская подарили участникам проекта «Ты супер! Танцы» живое выступление. Импровизированную сцену устроили прямо перед вольером с жирафом., участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Они похвалили меня за то, что я станцевал. Все стеснялись, а я самый первый станцевал. Им понравилось».Вместо костюмов — джинсы и футболки, вместо зажигательной латины — аплодисменты друзей., участница дуэта «Непара»: «Ребята замечательные, прямо хотелось подольше пообщаться, узнать про каждого побольше»., участник дуэта «Непара»: «Вполне вероятно, что из какого-то количества этих детей получится что-то большое».Самые маленькие участницы проекта — самые любопытные и шумные. Сестры Эмма, Таня и Оля друг для друга давно стали родными, хоть все трое из разных семей. Емилия — самая младшая. Ее родная мама пьет. Женщина пыталась лечиться от алкоголизма, но безрезультатно. Однажды девочка попросила приемных родителей встретиться с матерью., участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мы ездили к ней в Тирасполь, навещали, конфеты дарили. Мама говорила, что ко мне по мне скучает. Мама Ира сказала, если уж мне очень хочется увидеть маму, мы возьмем машину и поедем».В приемной семье девочки окружены заботой и любовью. И почти не вспоминают о другой жизни с другими родителями., участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мама иногда уходила и оставляла нас одних на пару дней».Как выяснила, Оля до 6 лет прожила в детском доме. Слабая, больная, брошенная матерью девочка., воспитатель семейного дома: «Она — боец. Она могла фактически не выжить. В возрасте, по-моему, 3 месяцев она перенесла двухстороннее воспаление легких, родилась весом 1,9 килограмма. Поздно начала ходить, поздно начала говорить. Поэтому то, что она танцует в 8 лет, — это ей достижение величайшее».Приемная мама девочек очень хочет, чтобы сбылись все их мечты., участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я мечтаю стать королевой! Королевы надевают нарядное платье, туфли, корону, бальное платье. И у них есть еще трон».Мечта Емилии Данич сбылась. Она всю жизнь мечтала попасть в зоопарк.