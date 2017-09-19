Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
Онлайн на сайте
Генассамблея ООН
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.09, 17:16
    Дуэт «Непара» в зоопарке выступил для конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы». дети и подростки, знаменитости, НТВ, фестивали и конкурсы, эксклюзив, Ты супер Танцы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДуэт «Непара» в зоопарке выступил для конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

    Дуэт «Непара» в зоопарке выступил для конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

    комментировать
    Дуэт «Непара» в зоопарке выступил для конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

    Дуэт «Непара» в зоопарке выступил для конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

    Дуэт «Непара» в зоопарке выступил для конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

      У участников проекта НТВ «Ты супер! Танцы» исполняются мечты. Кто-то из них всю жизнь хотел попасть в зоопарк. Заветное желание сбылось. Возле вольеров ребят ждал сюрприз — встреча с российскими поп-звездами.

      Солисты группы «Непара» Александр Шоуа и Виктория Талышинская подарили участникам проекта «Ты супер! Танцы» живое выступление. Импровизированную сцену устроили прямо перед вольером с жирафом.

      Джейхун Ага-Тагиев, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Они похвалили меня за то, что я станцевал. Все стеснялись, а я самый первый станцевал. Им понравилось».

      Вместо костюмов — джинсы и футболки, вместо зажигательной латины — аплодисменты друзей.

      Виктория Талышинская, участница дуэта «Непара»: «Ребята замечательные, прямо хотелось подольше пообщаться, узнать про каждого побольше».

      Александр Шоуа, участник дуэта «Непара»: «Вполне вероятно, что из какого-то количества этих детей получится что-то большое».

      Самые маленькие участницы проекта — самые любопытные и шумные. Сестры Эмма, Таня и Оля друг для друга давно стали родными, хоть все трое из разных семей. Емилия — самая младшая. Ее родная мама пьет. Женщина пыталась лечиться от алкоголизма, но безрезультатно. Однажды девочка попросила приемных родителей встретиться с матерью.

      Емилия Данич, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мы ездили к ней в Тирасполь, навещали, конфеты дарили. Мама говорила, что ко мне по мне скучает. Мама Ира сказала, если уж мне очень хочется увидеть маму, мы возьмем машину и поедем».

      В приемной семье девочки окружены заботой и любовью. И почти не вспоминают о другой жизни с другими родителями.

      Татьяна Унтилова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мама иногда уходила и оставляла нас одних на пару дней».

      Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, Оля до 6 лет прожила в детском доме. Слабая, больная, брошенная матерью девочка.

      Ирина Шумейко, воспитатель семейного дома: «Она — боец. Она могла фактически не выжить. В возрасте, по-моему, 3 месяцев она перенесла двухстороннее воспаление легких, родилась весом 1,9 килограмма. Поздно начала ходить, поздно начала говорить. Поэтому то, что она танцует в 8 лет, — это ей достижение величайшее».

      Приемная мама девочек очень хочет, чтобы сбылись все их мечты.

      Ольга Шумейко, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я мечтаю стать королевой! Королевы надевают нарядное платье, туфли, корону, бальное платье. И у них есть еще трон».

      Мечта Емилии Данич сбылась. Она всю жизнь мечтала попасть в зоопарк.

      смотреть«Ты супер! Танцы». Выпуск №3
      «Ты супер! Танцы». Выпуск №3
      Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите 23 сентября в 20:00 на НТВ.

      Новости по теме

      «Ты супер! Танцы»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru