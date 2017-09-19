Быть в форме: в Москве представили новую экипировку российских сборных

Российские чемпионы сегодня предстали в роли моделей. В Москве показали новую экипировку для национальных сборных. Дизайнеры утверждают, что атлеты будут выглядеть стильно даже на спортивной арене.
Новая экипировка для национальных сборных команд России на 2017–2018 годы разработана и сделана компанией «Форвард», которая с 2003 года предоставляет форму для 200 команд в 60 видах спорта.
В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Марина Томилова, генеральный директор компании «Форвард» Виталий Цыганков, глава Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов, член президиума Совета по физкультуре и спорту при президенте РФ Мария Киселёва, а также известные спортсмены, в том числе победители и призеры Олимпиад. На презентации состоялся показ коллекции новой экипировки. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.
В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Марина Томилова, генеральный директор компании «Форвард» Виталий Цыганков, глава Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов, член президиума Совета по физкультуре и спорту при президенте РФ Мария Киселёва, а также известные спортсмены, в том числе победители и призеры Олимпиад. На презентации состоялся показ коллекции новой экипировки. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.
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