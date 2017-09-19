Вооруженный житель Воронежа похитил 10-летнюю девочку

В Воронеже
26-летнего мужчину задержали за нападение с ножом на девочку.
По данным следствия, молодой человек во дворе подошел к 10-летней девочке, схватил ее за волосы и, закрыв ей глаза, затащил на девятый этаж жилого дома. При этом мужчина подносил к лицу и шее ребенка кухонный нож.
Девочка смогла вырвать, когда на этаж поднялись взрослые. Похититель же был задержан.
По факту произошедшего возбуждено дело по статьям «Похищение человека» и «Угроза убийством». Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, сообщили в воронежском управлении СК.
Девочка смогла вырвать, когда на этаж поднялись взрослые. Похититель же был задержан.
По факту произошедшего возбуждено дело по статьям «Похищение человека» и «Угроза убийством». Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, сообщили в воронежском управлении СК.
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