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  • 19.09, 15:44

    Вооруженный житель Воронежа похитил 10-летнюю девочку

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    Вооруженный житель Воронежа похитил 10-летнюю девочку

    Вооруженный житель Воронежа похитил <nobr>10-летнюю</nobr> девочку

    В Воронеже 26-летнего мужчину задержали за нападение с ножом на девочку.

    По данным следствия, молодой человек во дворе подошел к 10-летней девочке, схватил ее за волосы и, закрыв ей глаза, затащил на девятый этаж жилого дома. При этом мужчина подносил к лицу и шее ребенка кухонный нож.

    Девочка смогла вырвать, когда на этаж поднялись взрослые. Похититель же был задержан.

    По факту произошедшего возбуждено дело по статьям «Похищение человека» и «Угроза убийством». Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, сообщили в воронежском управлении СК.

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