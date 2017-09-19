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  • 19.09, 17:46
    Жители Екатеринбурга сами нарисовали на дороге пешеходный переход. Екатеринбург, дороги, пешеходы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Екатеринбурга сами нарисовали на дороге пешеходный переход

    Жители Екатеринбурга сами нарисовали на дороге пешеходный переход

    1 комментарий
    Жители Екатеринбурга сами нарисовали на дороге пешеходный переход

    Жители Екатеринбурга сами нарисовали на дороге пешеходный переход

    Жители Екатеринбурга сами нарисовали на дороге пешеходный переход

      Жители одной из улиц Екатеринбурга ради собственной безопасности сами нарисовали на дороге пешеходный переход.

      По словам екатеринбуржцев, они три года добивались, чтобы этот участок дороги оборудовали пешеходным переходом. А потом, как говорится, взяли ситуацию в свои руки. Впрочем, проблема осталась. Водители зебру попросту не замечают. Дело в том, что знака, который делает ее законной, здесь нет, и автомобилисты сами решают, пропускать ли пешеходов.

      Анатолий Карманов, пресс-секретарь Екатеринбурга: «Пешеходный переход выполнен самовольно, не отвечает требованиям безопасности и будет демонтирован. В ближайшее время администрация выполнит изменения конфигурации подходов для оборудования нового пешеходного перехода».

      В местной администрации заверили, что вопрос еще в августе вынесли на обсуждение. Но расположение зебры пока не успели одобрить в ГИБДД. Так или иначе, законный переход обещали сделать к концу этого месяца.

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