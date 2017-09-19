Жители Екатеринбурга сами нарисовали на дороге пешеходный переход

Жители одной из улиц Екатеринбурга ради собственной безопасности сами нарисовали на дороге пешеходный переход.

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По словам екатеринбуржцев, они три года добивались, чтобы этот участок дороги оборудовали пешеходным переходом. А потом, как говорится, взяли ситуацию в свои руки. Впрочем, проблема осталась. Водители зебру попросту не замечают. Дело в том, что знака, который делает ее законной, здесь нет, и автомобилисты сами решают, пропускать ли пешеходов.



Анатолий Карманов, пресс-секретарь Екатеринбурга: «Пешеходный переход выполнен самовольно, не отвечает требованиям безопасности и будет демонтирован. В ближайшее время администрация выполнит изменения конфигурации подходов для оборудования нового пешеходного перехода».



В местной администрации заверили, что вопрос еще в августе вынесли на обсуждение. Но расположение зебры пока не успели одобрить в ГИБДД. Так или иначе, законный переход обещали сделать к концу этого месяца.