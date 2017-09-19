В Дагестане бушуют природные пожары

К тушению природных пожаров, которые бушуют в Дагестане, привлекли авиацию. В операции задействован вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 .

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пожары

Как говорят в МЧС, угрозы для населенных пунктов пока нет. Но из-за сложности горного рельефа пламя распространяется довольно быстро. Добраться до очагов возгорания крайне сложно. До сегодняшнего дня спасателям приходилось буквально вручную бороться с огнем.



Что стало причиной пожара, сейчас выясняют сотрудники специальной комиссии. Эксперты не исключают: огонь мог вспыхнуть из-за непотушенных костров, которые часто разводят местные пастухи.