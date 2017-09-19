Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
19 сентября, 16:00
Генассамблея ООН
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.09, 15:45
    В Дагестане бушуют природные пожары. Дагестан, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Дагестане бушуют природные пожары

    В Дагестане бушуют природные пожары

    комментировать
    В Дагестане бушуют природные пожары

    В Дагестане бушуют природные пожары

    В Дагестане бушуют природные пожары

      К тушению природных пожаров, которые бушуют в Дагестане, привлекли авиацию. В операции задействован вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.

      Как говорят в МЧС, угрозы для населенных пунктов пока нет. Но из-за сложности горного рельефа пламя распространяется довольно быстро. Добраться до очагов возгорания крайне сложно. До сегодняшнего дня спасателям приходилось буквально вручную бороться с огнем.

      Что стало причиной пожара, сейчас выясняют сотрудники специальной комиссии. Эксперты не исключают: огонь мог вспыхнуть из-за непотушенных костров, которые часто разводят местные пастухи.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru