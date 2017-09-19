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  • 19.09, 12:45

    В Госдуме предложили принудительно лечить пьяных нарушителей

    1 комментарий
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    В Госдуме предложили принудительно лечить пьяных нарушителей

    В Госдуме предложили принудительно лечить пьяных нарушителей

    В Госдуме предложили принудительно лечить пьяных нарушителей
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Депутаты Госдумы решили подготовить законопроект о принудительном лечении тех, кто совершает административные нарушения в состоянии опьянения.

    По словам депутата Дмитрия Морозова, принудительно лечить предлагается тех, кто неоднократно совершал административные правонарушения, находясь состоянии опьянения.

    Дмитрий Морозов, глава комитета Госдумы по охране здоровья: «У нас сейчас есть целый пакет законодательных инициатив, касающихся принудительного лечения для тех, кто совершил административное правонарушение в алкогольном опьянении, и это не первый раз уже происходит. Вот этих людей общество должно иметь право принудительно лечить».

    Народный избранник также отметил, что документ, который разрабатывается вместе с думским комитетом по безопасности и противодействию коррупции, будет внесен на рассмотрение Госдумы в течение месяца, передает РИА Новости.

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