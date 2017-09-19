На найденой в Москве чаше XVI века прочитали стихи о «непрестанном пьянстве»

Фрагменты персидского сосуда со стихами на фарси обнаружили при раскопках на Биржевой площади еще летом. Почти два месяца понадобилось ученым, чтобы понять, что написано на чаше.
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В стихах, которые были отчеканены на фрагментах персидской бронзовой чаши XVI века, говорится о радости дружеского застолья.
«Виночерпий, светом вина озари нашу чашу,
Певец, спой, что дела мира пошли по нашему желанию.
Мы в нашей чаше видим отражение лица друга,
О не знающий наслаждения нашего непрестанного пьянства!
Никогда не умрет тот, чье сердце оживлено любовью,
Записана в тетради мироздания наша вечность.
До тех пор продолжается кокетство и величание стройных станом».
Частично сохранившийся бронзовый сосуд нашли на Биржевой площади на глубине трех метров под землей — в деревянном срубе. Предположительная родина чаши — Персия, на территории которой располагается современный Иран.
Кроме сосуда в деревянном срубе нашли боевой топор, шлем, фрагмент кольчуги и монеты времен Ивана Грозного и Василия Шуйского. Артефакты датировали второй половиной XVI — началом XVII века, сообщается на сайте мэра Москвы.
«Виночерпий, светом вина озари нашу чашу,
Певец, спой, что дела мира пошли по нашему желанию.
Мы в нашей чаше видим отражение лица друга,
О не знающий наслаждения нашего непрестанного пьянства!
Никогда не умрет тот, чье сердце оживлено любовью,
Записана в тетради мироздания наша вечность.
До тех пор продолжается кокетство и величание стройных станом».
Частично сохранившийся бронзовый сосуд нашли на Биржевой площади на глубине трех метров под землей — в деревянном срубе. Предположительная родина чаши — Персия, на территории которой располагается современный Иран.
Кроме сосуда в деревянном срубе нашли боевой топор, шлем, фрагмент кольчуги и монеты времен Ивана Грозного и Василия Шуйского. Артефакты датировали второй половиной XVI — началом XVII века, сообщается на сайте мэра Москвы.
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