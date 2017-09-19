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  • 19.09, 09:44

    Углеводороды дешевеют из-за американского прогноза по добыче сланцевой нефти

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    Углеводороды дешевеют <nobr>из-за</nobr> американского прогноза по добыче сланцевой нефти

    Углеводороды дешевеют из-за американского прогноза по добыче сланцевой нефти

    Углеводороды дешевеют <nobr>из-за</nobr> американского прогноза по добыче сланцевой нефти

    Мировые цены на черное золото снижаются. Так рынок отреагировал на публикацию прогноза Минэнерго США по добыче сланцевой нефти в стране в октябре.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по Москве ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до 55 долларов 38 центов за баррель (-0,18%). Накануне они потеряли в цене 0,25%. На электронных торгах в Нью-Йорке котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь балансируют на уровне закрытия предыдущего дня — 49 долларов 91 цент за баррель. По итогам прошлой сессии их цена выросла на 0,04%.

    Трейдеры отреагировали на данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которые говорят об октябрьском росте добычи сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны по сравнению с сентябрем. Как ожидается, разница составит 79 тысяч баррелей в сутки. Снижение цен на углеводороды также объясняется ожиданием оценки коммерческих запасов черного золота в Америке. Эту информацию опубликуют 20 сентября.

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