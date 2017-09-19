Журналисты НТВ побывали в тюрьме для приговоренных к пожизненному заключению

Одна из самых закрытых тюрем России, где держат тех, кому «век воли не видать», стала градообразующим предприятием. Почему люди, живущие рядом с серийными убийцами, рады такому соседству?
В России 6 колоний для осужденных пожизненно. Срок в них отбывают около двух тысяч человек. Но поразительно то, что люди, живущие в километре от колонии, такому соседству только рады. И почему уехавшие жители возвращаются в эти места даже из Москвы? Специальный репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
Читаешь личные дела на дверях камер, а по спине мурашки. Из-за работы с таким контингентом у сотрудников колонии год считается за два
Сергей Семёнов, старший психолог ИК №5): «Приходится пропускать через себя все, что преступник думает, чувствует. Сначала очень тяжело было».
В ответ на расспросы о том, каково здесь работать, тюремный психолог предложил прочувствовать атмосферу самим. Обитатели этой камеры сейчас на работе. На четверых приходится 15 убийств, 3 изнасилования. Двое из живущих здесь заключенных склонны к побегу и суициду. С большой долей вероятности, никто из них никогда не покинет эти стены. Очень странное ощущение находиться здесь.
Стенам многих камер полтысячи лет, это бывшие кельи. До революции здесь был Кирилло-Новоезерский монастырь. Сквозь побелку до сих пор проступают древние фрески. Церковь пыталась вернуть обитель. Но восстановить ее оказалось делом неподъемным.
Игорь Дашковский, заместитель начальника исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Вологодской области: «Это все очень накладно. Чтобы переносить колонию нужно потратить миллиарды рублей».
Но до сих пор на некоторых заключенных как будто какая-то сила мистическая действует. Геннадий признается, что попав за решетку, он поверил в Бога.
Геннадий Иляхин, осужденный: «Хотел бы, если мои потерпевшие увидят, пусть простят, если смогут. За то, что я причинил родным, хотел прощения у них попросить».
Геннадий уверяет, что стал бы монахом, если бы его выпустили. Хотя они и без того в каком-то смысле монахи: в келье-камере тюрьмы-монастыря режим строже, чем был в советское время.
Николай Клепча, осужденный: «Раньше зоны такие были, ты не чувствуешь, что сидишь: наркотики, водка, гитара».
Николай на зоне с 19 лет, но просит не считать его маньяком. На пожизненный срок он заработал еще во времена СССР, когда сидел еще в обычной колонии и в драке убил сокамерника за попытку изнасиловать другого зэка. И говорит, что до сих пор от некоторых соседей даже ему становится не по себе.
Николай Клепча: «Я — убийца. И то читаешь и слезы на глаза наворачиваются, как у обычного человека. Дети разорванные, женщины разорванные. Слезы подкатывают».
За рядами колючей проволоки несколько настоящих шукшинских деревенек. По этому настилу на волю шел Егор Прокудин, герой «Калины красной». Доски на настиле с тех пор, конечно, поменяли, а деревеньки все такие же. Двери в Острове Сладком до сих пор запирают на проволочку или подперев палочкой. Остров Сладкий — так назвали деревню еще в монастырские времена из-за знаменитых ярмарок. Местный парадокс: здесь сидит почти две сотни опаснейших преступников, а вокруг сама преступность отсутствует. Но и жителей становится все меньше, сетует завуч в единственной на всю округу школе.
Елена Попова, завуч школы в деревне Остров Сладкий: «В 1987 году в школе было 170 учеников. Сегодня их 17. Страшная цифра: что мы сегодня делаем с 17-ю учениками, живем или выживаем?»
Деревянное здание школы построено в 1933 году. Новую начали строить в 1987, но что-то пошло не так. Завуч говорит, что дети привыкли обходить опасную зону стороной. Мол, ничего страшного, есть проблемы и поважнее. Вечером за чаем с морошкой, она расскажет и о них. О том, как у мужа случился инфаркт, а позвонить возможности не было. До медиков добрались только через несколько часов. Мужа Елены спасти не удалось.
С тех пор прошло 8 лет, но мобильник здесь все так же бесполезен. Нет связи, нет дорог, с работой туго, автобусы сюда не ходят. Многие уехали. Но, и это еще один парадокс, кто-то возвращается. Продавщица Нина Ивановна, жила в Москве и ей не понравилось. Говорит, что здесь люди лучше. И уверяет, что, если бы не зона, то людям здесь вообще было бы негде работать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Читаешь личные дела на дверях камер, а по спине мурашки. Из-за работы с таким контингентом у сотрудников колонии год считается за два
Сергей Семёнов, старший психолог ИК №5): «Приходится пропускать через себя все, что преступник думает, чувствует. Сначала очень тяжело было».
В ответ на расспросы о том, каково здесь работать, тюремный психолог предложил прочувствовать атмосферу самим. Обитатели этой камеры сейчас на работе. На четверых приходится 15 убийств, 3 изнасилования. Двое из живущих здесь заключенных склонны к побегу и суициду. С большой долей вероятности, никто из них никогда не покинет эти стены. Очень странное ощущение находиться здесь.
Стенам многих камер полтысячи лет, это бывшие кельи. До революции здесь был Кирилло-Новоезерский монастырь. Сквозь побелку до сих пор проступают древние фрески. Церковь пыталась вернуть обитель. Но восстановить ее оказалось делом неподъемным.
Игорь Дашковский, заместитель начальника исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Вологодской области: «Это все очень накладно. Чтобы переносить колонию нужно потратить миллиарды рублей».
Но до сих пор на некоторых заключенных как будто какая-то сила мистическая действует. Геннадий признается, что попав за решетку, он поверил в Бога.
Геннадий Иляхин, осужденный: «Хотел бы, если мои потерпевшие увидят, пусть простят, если смогут. За то, что я причинил родным, хотел прощения у них попросить».
Геннадий уверяет, что стал бы монахом, если бы его выпустили. Хотя они и без того в каком-то смысле монахи: в келье-камере тюрьмы-монастыря режим строже, чем был в советское время.
Николай Клепча, осужденный: «Раньше зоны такие были, ты не чувствуешь, что сидишь: наркотики, водка, гитара».
Николай на зоне с 19 лет, но просит не считать его маньяком. На пожизненный срок он заработал еще во времена СССР, когда сидел еще в обычной колонии и в драке убил сокамерника за попытку изнасиловать другого зэка. И говорит, что до сих пор от некоторых соседей даже ему становится не по себе.
Николай Клепча: «Я — убийца. И то читаешь и слезы на глаза наворачиваются, как у обычного человека. Дети разорванные, женщины разорванные. Слезы подкатывают».
За рядами колючей проволоки несколько настоящих шукшинских деревенек. По этому настилу на волю шел Егор Прокудин, герой «Калины красной». Доски на настиле с тех пор, конечно, поменяли, а деревеньки все такие же. Двери в Острове Сладком до сих пор запирают на проволочку или подперев палочкой. Остров Сладкий — так назвали деревню еще в монастырские времена из-за знаменитых ярмарок. Местный парадокс: здесь сидит почти две сотни опаснейших преступников, а вокруг сама преступность отсутствует. Но и жителей становится все меньше, сетует завуч в единственной на всю округу школе.
Елена Попова, завуч школы в деревне Остров Сладкий: «В 1987 году в школе было 170 учеников. Сегодня их 17. Страшная цифра: что мы сегодня делаем с 17-ю учениками, живем или выживаем?»
Деревянное здание школы построено в 1933 году. Новую начали строить в 1987, но что-то пошло не так. Завуч говорит, что дети привыкли обходить опасную зону стороной. Мол, ничего страшного, есть проблемы и поважнее. Вечером за чаем с морошкой, она расскажет и о них. О том, как у мужа случился инфаркт, а позвонить возможности не было. До медиков добрались только через несколько часов. Мужа Елены спасти не удалось.
С тех пор прошло 8 лет, но мобильник здесь все так же бесполезен. Нет связи, нет дорог, с работой туго, автобусы сюда не ходят. Многие уехали. Но, и это еще один парадокс, кто-то возвращается. Продавщица Нина Ивановна, жила в Москве и ей не понравилось. Говорит, что здесь люди лучше. И уверяет, что, если бы не зона, то людям здесь вообще было бы негде работать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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