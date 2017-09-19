Хакеры взломали популярную программу CCleaner

Разработчики программы CСleaner сообщили, что хакеры могли получить доступ к данным 2,3 млн пользователей.
Британская компания Piriform, являющаяся разработчиком популярной программы CCleaner, предназначенной для оптимизации работы компьютера, объявила о том, что хакеры взломали старые версии программы и установили в них вредоносный код. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте компании.
Из текста заявления компания Piriform: «Мы обнаружили, что более старые версии нашей программы CCleaner 5.33.6162 и CCleaner Cloud („Клауд“) 1.07.3191 подверглись хакерской атаке. Предполагаем, что зараженные утилиты были установлены у 2,27 млн человек. Мы быстро разрешили проблему и полагаем, что никто из наших пользователей не пострадал».
Вредоносный код был обнаружен 12 сентября. Зараженная вирусом программа передавала на расположенный в США сервер имя компьютера, данные об установленных и активных программах, IP-адрес и список сетевых адаптеров.
Компания Piriform уже удалила зараженные программные файлы с загрузочных сайтов и разослала пользователям CCleaner сообщение о том, что утилиту необходимо обновить до новой версии.
Из текста заявления компания Piriform: «Мы обнаружили, что более старые версии нашей программы CCleaner 5.33.6162 и CCleaner Cloud („Клауд“) 1.07.3191 подверглись хакерской атаке. Предполагаем, что зараженные утилиты были установлены у 2,27 млн человек. Мы быстро разрешили проблему и полагаем, что никто из наших пользователей не пострадал».
Вредоносный код был обнаружен 12 сентября. Зараженная вирусом программа передавала на расположенный в США сервер имя компьютера, данные об установленных и активных программах, IP-адрес и список сетевых адаптеров.
Компания Piriform уже удалила зараженные программные файлы с загрузочных сайтов и разослала пользователям CCleaner сообщение о том, что утилиту необходимо обновить до новой версии.
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