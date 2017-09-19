Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.09, 02:09

    Хакеры взломали популярную программу CCleaner

    1 комментарий
    • Фото: piriform.com
    Хакеры взломали популярную программу CCleaner

    Хакеры взломали популярную программу CCleaner

    Хакеры взломали популярную программу CCleaner
  • Фото: piriform.com

    • Разработчики программы CСleaner сообщили, что хакеры могли получить доступ к данным 2,3 млн пользователей.

    Британская компания Piriform, являющаяся разработчиком популярной программы CCleaner, предназначенной для оптимизации работы компьютера, объявила о том, что хакеры взломали старые версии программы и установили в них вредоносный код. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте компании.

    Из текста заявления компания Piriform: «Мы обнаружили, что более старые версии нашей программы CCleaner 5.33.6162 и CCleaner Cloud („Клауд“) 1.07.3191 подверглись хакерской атаке. Предполагаем, что зараженные утилиты были установлены у 2,27 млн человек. Мы быстро разрешили проблему и полагаем, что никто из наших пользователей не пострадал».

    Вредоносный код был обнаружен 12 сентября. Зараженная вирусом программа передавала на расположенный в США сервер имя компьютера, данные об установленных и активных программах, IP-адрес и список сетевых адаптеров.

    Компания Piriform уже удалила зараженные программные файлы с загрузочных сайтов и разослала пользователям CCleaner сообщение о том, что утилиту необходимо обновить до новой версии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru