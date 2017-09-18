Минобороны РФ ответило на заявление Литвы о нарушении воздушных границ

В Минобороны РФ назвали политизированным и не соответствующим действительности заявление Литвы о нарушении воздушных границ страны российскими
Ил-76.
В российском военном ведомстве отметили, что речь идет об инциденте, который произошел 16 сентября. Российские самолеты отклонились от маршрута, чтобы облететь грозовой фронт.
При этом, как подчеркнули в Минобороны, было получено разрешение от диспетчера в Вильнюсе. А власти Литвы в течение двух суток никаких претензий не предъявляли, передает ТАСС.
Минобороны РФ: «Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было. Хотели бы особенно подчеркнуть, что и на протяжении последующих двух суток никаких обращений в адрес Минобороны РФ по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны не поступало. Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения „Запад-2017“ как политизированные и не соответствующие действительности».
Ранее сегодня в МИД Литвы был вызван российский посол Александр Удальцов, ему заявили протест. При этом Вильнюс потребовал от Москвы объяснений в связи с тем, что два Ил-76, летевших в Калининградскую область, вошли в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около двух минут.
При этом, как подчеркнули в Минобороны, было получено разрешение от диспетчера в Вильнюсе. А власти Литвы в течение двух суток никаких претензий не предъявляли, передает ТАСС.
Минобороны РФ: «Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было. Хотели бы особенно подчеркнуть, что и на протяжении последующих двух суток никаких обращений в адрес Минобороны РФ по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны не поступало. Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения „Запад-2017“ как политизированные и не соответствующие действительности».
Ранее сегодня в МИД Литвы был вызван российский посол Александр Удальцов, ему заявили протест. При этом Вильнюс потребовал от Москвы объяснений в связи с тем, что два Ил-76, летевших в Калининградскую область, вошли в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около двух минут.
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