РПЦ могут оштрафовать за перепланировку исторического здания в Петербурге

Стали известны подробности проверки информации о перепланировках в здании, входящим в комплекс Сампсониевского собора.
О результатах выездной комиссии комитета по охране памятников рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский, по запросу которого и проходила проверка.
По информации парламентария, в Юбилейном домике в последние два месяца проводились крупные строительные работы. Они затронули внутренние помещения, кое-где даже якобы разрушены части конструкций. Комитет по охране памятников увидел нарушения, однако их характер в письме депутату не пояснили.
Если информация Вишневского подтвердится, то собственника здания (а это РПЦ, которой Сампсониевский собор был передан зимой 2017 года) как минимум оштрафуют в размере до миллиона рублей. Также владельца обяжут вернуть внутренний облик постройки к первоначальному виду. В РПЦ заявили, что уже проводится внутренняя проверка.
По информации парламентария, в Юбилейном домике в последние два месяца проводились крупные строительные работы. Они затронули внутренние помещения, кое-где даже якобы разрушены части конструкций. Комитет по охране памятников увидел нарушения, однако их характер в письме депутату не пояснили.
Если информация Вишневского подтвердится, то собственника здания (а это РПЦ, которой Сампсониевский собор был передан зимой 2017 года) как минимум оштрафуют в размере до миллиона рублей. Также владельца обяжут вернуть внутренний облик постройки к первоначальному виду. В РПЦ заявили, что уже проводится внутренняя проверка.
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