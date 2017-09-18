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  • 18.09, 21:38
    РПЦ могут оштрафовать за перепланировку исторического здания в Петербурге. РПЦ, Санкт-Петербург, архитектура, градозащитники Петербурга, православие, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРПЦ могут оштрафовать за перепланировку исторического здания в Петербурге

    РПЦ могут оштрафовать за перепланировку исторического здания в Петербурге

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    РПЦ могут оштрафовать за перепланировку исторического здания в Петербурге

    РПЦ могут оштрафовать за перепланировку исторического здания в Петербурге

    РПЦ могут оштрафовать за перепланировку исторического здания в Петербурге

      Стали известны подробности проверки информации о перепланировках в здании, входящим в комплекс Сампсониевского собора.

      О результатах выездной комиссии комитета по охране памятников рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский, по запросу которого и проходила проверка.

      По информации парламентария, в Юбилейном домике в последние два месяца проводились крупные строительные работы. Они затронули внутренние помещения, кое-где даже якобы разрушены части конструкций. Комитет по охране памятников увидел нарушения, однако их характер в письме депутату не пояснили.

      Если информация Вишневского подтвердится, то собственника здания (а это РПЦ, которой Сампсониевский собор был передан зимой 2017 года) как минимум оштрафуют в размере до миллиона рублей. Также владельца обяжут вернуть внутренний облик постройки к первоначальному виду. В РПЦ заявили, что уже проводится внутренняя проверка.

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