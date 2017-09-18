Неизвестный с битой напал на изучавшего москвичей робота: видео

Знаменитого робота Алантима, который был призван изучить особенности поведения московских водителей на дороге, сбил с ног неизвестный мужчина с битой. Впрочем, видео очень похоже на постановочное.
Момент нападения человека на робота снял на видео очевидец. На видеозаписи видно, как автомобиль преследует мотоцикл, в коляске которого сидит робот Алантим. Машина поворачивает во двор, из нее выбегает неизвестный, вынимает из багажника биту и бьет уже стоящего на тротуаре робота.
Алантим падает на асфальт и несколько раз произносит слово «Помогите!»
Александр Коваленко, руководитель пресс-службы Московского технологического института: «В данный момент Алантим находится на ремонте. Надеемся, что специалисты института смогут полностью восстановить робота и он вернется к своим исследованиям. В связи с тем, что на машине нападавшего отсутствовали регистрационные номера, установить его личность не представляется возможным. Вопрос об обращении в полицию по поводу данного инцидента сейчас решается на уровне руководства вуза».
В институте рассказали РИАМО, что робот Алантим является их сотрудником и занимает должность заместителя заведующего кафедрой робототехники. С 2015 года он проводит исследование по взаимодействию людей и роботов — в том числе особенности поведения на дорогах московских водителей.
Александр Коваленко: «В связи с развитием беспилотных автомобилей, робот решил совершить ряд поездок по улицам Москвы, чтобы выяснить, насколько город готов к переходу на данный вид транспорта. Он анализировал качество дорожного покрытия, видимость знаков и дорожной разметки, доступность парковок, а также выяснял особенности поведения московских водителей на дороге».
Инцидент случился 17 сентября, но видеозапись нападения появилась только сегодня.
Алантим падает на асфальт и несколько раз произносит слово «Помогите!»
Александр Коваленко, руководитель пресс-службы Московского технологического института: «В данный момент Алантим находится на ремонте. Надеемся, что специалисты института смогут полностью восстановить робота и он вернется к своим исследованиям. В связи с тем, что на машине нападавшего отсутствовали регистрационные номера, установить его личность не представляется возможным. Вопрос об обращении в полицию по поводу данного инцидента сейчас решается на уровне руководства вуза».
В институте рассказали РИАМО, что робот Алантим является их сотрудником и занимает должность заместителя заведующего кафедрой робототехники. С 2015 года он проводит исследование по взаимодействию людей и роботов — в том числе особенности поведения на дорогах московских водителей.
Александр Коваленко: «В связи с развитием беспилотных автомобилей, робот решил совершить ряд поездок по улицам Москвы, чтобы выяснить, насколько город готов к переходу на данный вид транспорта. Он анализировал качество дорожного покрытия, видимость знаков и дорожной разметки, доступность парковок, а также выяснял особенности поведения московских водителей на дороге».
Инцидент случился 17 сентября, но видеозапись нападения появилась только сегодня.
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