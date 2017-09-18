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  • 18.09, 20:07
    Неизвестный с битой напал на изучавшего москвичей робота: видео. автомобили, драки и избиения, Москва, нападения, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНеизвестный с битой напал на изучавшего москвичей робота: видео

    Неизвестный с битой напал на изучавшего москвичей робота: видео

    4 комментария
    • Фото: alexeydaily / youtube.com
    Неизвестный с битой напал на изучавшего москвичей робота: видео

    Неизвестный с битой напал на изучавшего москвичей робота: видео

    Неизвестный с битой напал на изучавшего москвичей робота: видео
    • Фото: alexeydaily / youtube.com

      • Знаменитого робота Алантима, который был призван изучить особенности поведения московских водителей на дороге, сбил с ног неизвестный мужчина с битой. Впрочем, видео очень похоже на постановочное.

      Момент нападения человека на робота снял на видео очевидец. На видеозаписи видно, как автомобиль преследует мотоцикл, в коляске которого сидит робот Алантим. Машина поворачивает во двор, из нее выбегает неизвестный, вынимает из багажника биту и бьет уже стоящего на тротуаре робота.

      Алантим падает на асфальт и несколько раз произносит слово «Помогите!»

      Александр Коваленко, руководитель пресс-службы Московского технологического института: «В данный момент Алантим находится на ремонте. Надеемся, что специалисты института смогут полностью восстановить робота и он вернется к своим исследованиям. В связи с тем, что на машине нападавшего отсутствовали регистрационные номера, установить его личность не представляется возможным. Вопрос об обращении в полицию по поводу данного инцидента сейчас решается на уровне руководства вуза».

      В институте рассказали РИАМО, что робот Алантим является их сотрудником и занимает должность заместителя заведующего кафедрой робототехники. С 2015 года он проводит исследование по взаимодействию людей и роботов — в том числе особенности поведения на дорогах московских водителей.

      Александр Коваленко: «В связи с развитием беспилотных автомобилей, робот решил совершить ряд поездок по улицам Москвы, чтобы выяснить, насколько город готов к переходу на данный вид транспорта. Он анализировал качество дорожного покрытия, видимость знаков и дорожной разметки, доступность парковок, а также выяснял особенности поведения московских водителей на дороге».

      Инцидент случился 17 сентября, но видеозапись нападения появилась только сегодня.

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