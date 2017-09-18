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  • 18.09, 20:07
    В Северной столице показывают лучшее кино из Поднебесной. Китай, Ленфильм, Санкт-Петербург, кино, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Северной столице показывают лучшее кино из Поднебесной

    В Северной столице показывают лучшее кино из Поднебесной

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    В Северной столице показывают лучшее кино из Поднебесной

    В Северной столице показывают лучшее кино из Поднебесной

      До Петербурга добрались остросоциальные и узконаправленные фильмы. В программе показов — золотой фонд китайского кинематографа.

      Сегодня на «Ленфильме» стартовал фестиваль кино Китайской народной республики. В течение нескольких дней зрителям будут показывать лучшие картины последних десятилетий. Многие из них являются триумфаторами Пекинского международного конкурса.

      Как говорят режиссеры, в основном эти фильмы повествуют о нелегкой жизни простых людей, которым изо дня в день приходится выживать и бороться за свою семью. Иногда даже с самой компартией Китая. Таким получился первый показанный фильм «Держись, товарищ». В этом году ленте исполнилось 25 лет.

      Несмотря на большой интерес к фестивалю со стороны китайских граждан, проживающих в Петербурге, в зале сегодня был и благодарный русский зритель. Организаторы верят в то, что с каждым днем петербуржцев на показах будет всё больше.

      Ван Цзиньни, директор Китайско-русской культурной образовательной ассоциации: «В разные сезоны у нас в Китае проходят разные кинопоказы. И так совпало, что именно в этом году осенью в Пекине проводится очередной фестиваль лучших фильмов, в том числе российских. В связи с этим наша делегация решила приехать в Россию и показать свое китайское кино».

      На Пекинском международном фестивале в апреле участвовали несколько отечественных фильмов. Российские киноленты не остались без наград. Так называемый китайский «Оскар» выиграл петербургский актер Артём Цыпин за главную роль в фильме «Белая белая ночь».

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