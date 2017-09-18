Ураган в Новгородской области вырывал рамы из окон и срывал крыши: фото

Сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду повредил кровли детского сада, школы, Дома детского творчества и десяти жилых домов в Поддорском районе Новгородской области.
В результате сильного ветра в Новгородской области пострадал один ребенок.
В областных экстренных службах сообщили ТАСС, что порывы ветра во время урагана достигали 24 м/с. Прошла сильная гроза с ливнем.
Источник: «В результате прохождения грозового фронта повреждены кровли десяти жилых домов и трех социально значимых объектов — школы, детского сада и Дома детского творчества. По предварительным данным, пострадал один ребенок».
Особенно во время урагана пострадал населенный пункт Поддорье. Местные жители публикуют в социальных сетях фото разрушенных домов, в которых ветер вырвал рамы окон или разбил стекла, ветер срывал крыши домов и вырывал с корнем деревья.
В областных экстренных службах сообщили ТАСС, что порывы ветра во время урагана достигали 24 м/с. Прошла сильная гроза с ливнем.
Источник: «В результате прохождения грозового фронта повреждены кровли десяти жилых домов и трех социально значимых объектов — школы, детского сада и Дома детского творчества. По предварительным данным, пострадал один ребенок».
Особенно во время урагана пострадал населенный пункт Поддорье. Местные жители публикуют в социальных сетях фото разрушенных домов, в которых ветер вырвал рамы окон или разбил стекла, ветер срывал крыши домов и вырывал с корнем деревья.
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