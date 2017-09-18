На сцене Александринского театра дают революционный концерт по пьесе Вишневского

Режиссер Виктор Рыжаков решил переосмыслить «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского. К существующим 120 вариантам постановки добавилась еще одна на сцене Александринского театра в Петербурге.

К премьере зрителя начали готовить заранее. Открылась выставка, посвященная спектаклю Георгия Товстоногова, и был организован кинопоказ. Спустя век один из мифов о революции снова развенчают на сцене, делая главный вывод: человек всегда остается человеком.



Конферанс в этой пьесе появился с момента первой постановки 1933 года, когда Всеволод Вишневский специально создавал текст для Камерного театра Таирова. Тогда задолго до Брехта произведение было драматургически сконструировано так, что «Оптимистическая трагедия» стала первой в отечественном театре, где рухнула условная стена между зрителем и артистами. Без музыки тоже не обошлось.



Виктор Рыжаков, режиссер-постановщик: «Мы обогащены опытом Брехта. Музыка — это так называемые зонги. И наши зонги сложены из культурных кодов столетия. Мы используем вещи, которые являются для всех знаковыми. Это песни и звучащие сегодня, и звучавшие 40 и 60 лет назад. Мы говорим об этом расстоянии в целый век».



В этом спектакле, созданного в жанре революционного концерта, в исполнении матросов можно услышать и мировой хит Стива Уандера, и хит из культового мультфильма «Бременские музыканты».



Основываясь на главной линии пьесы — погибшие обращаются к зрителям, режиссер Виктор Рыжаков вместе с драматургом Асей Волошиной все-таки интерпретировали канонический текст «Оптимистической трагедии». Для того чтобы исполнители вжились в роль революционных матросов, актеров Александринки отправили послужить на малый ракетный корабль «Уренгой» на сутки.



Валентин Захаров, исполнитель роли вожака: «Естественно, мы не знали, что надо по звонку построиться на палубе. За нами прибежал один из офицеров с вопросом, что это вы, господа артисты, не строитесь. Мы вышли, построились. К обеду, услышав три звонка, на построение первыми выходили артисты. И только потом матросы».



Корреспондент НТВ Павел Рыжков — о неожиданном прочтении пьесы.