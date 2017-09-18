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  • 18.09, 18:36
    На сцене Александринского театра дают революционный концерт по пьесе Вишневского. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа сцене Александринского театра дают революционный концерт по пьесе Вишневского

    На сцене Александринского театра дают революционный концерт по пьесе Вишневского

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    На сцене Александринского театра дают революционный концерт по пьесе Вишневского

    На сцене Александринского театра дают революционный концерт по пьесе Вишневского

      Режиссер Виктор Рыжаков решил переосмыслить «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского. К существующим 120 вариантам постановки добавилась еще одна на сцене Александринского театра в Петербурге.

      К премьере зрителя начали готовить заранее. Открылась выставка, посвященная спектаклю Георгия Товстоногова, и был организован кинопоказ. Спустя век один из мифов о революции снова развенчают на сцене, делая главный вывод: человек всегда остается человеком.

      Конферанс в этой пьесе появился с момента первой постановки 1933 года, когда Всеволод Вишневский специально создавал текст для Камерного театра Таирова. Тогда задолго до Брехта произведение было драматургически сконструировано так, что «Оптимистическая трагедия» стала первой в отечественном театре, где рухнула условная стена между зрителем и артистами. Без музыки тоже не обошлось.

      Виктор Рыжаков, режиссер-постановщик: «Мы обогащены опытом Брехта. Музыка — это так называемые зонги. И наши зонги сложены из культурных кодов столетия. Мы используем вещи, которые являются для всех знаковыми. Это песни и звучащие сегодня, и звучавшие 40 и 60 лет назад. Мы говорим об этом расстоянии в целый век».

      В этом спектакле, созданного в жанре революционного концерта, в исполнении матросов можно услышать и мировой хит Стива Уандера, и хит из культового мультфильма «Бременские музыканты».

      Основываясь на главной линии пьесы — погибшие обращаются к зрителям, режиссер Виктор Рыжаков вместе с драматургом Асей Волошиной все-таки интерпретировали канонический текст «Оптимистической трагедии». Для того чтобы исполнители вжились в роль революционных матросов, актеров Александринки отправили послужить на малый ракетный корабль «Уренгой» на сутки.

      Валентин Захаров, исполнитель роли вожака: «Естественно, мы не знали, что надо по звонку построиться на палубе. За нами прибежал один из офицеров с вопросом, что это вы, господа артисты, не строитесь. Мы вышли, построились. К обеду, услышав три звонка, на построение первыми выходили артисты. И только потом матросы».

      Корреспондент НТВ Павел Рыжков — о неожиданном прочтении пьесы.

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