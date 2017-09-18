Сын Караченцова рассказал о госпитализации артиста

Актер Николай Караченцов госпитализирован в отделение нейрохирургии НИИ им. Склифосовского для планового обследования.
Николай Караченцов проведет в больнице две недели, его госпитализация была запланирована заранее. Об этом «Интерфаксу» рассказал сын актера Андрей Караченцов.
Состояние артиста за последний год не изменилось.
Андрей Караченцов: «Это заранее запланированное плановое полное обследование, Николай Петрович будет находиться в институте Склифосовского примерно две недели. Его состояние здоровья такое же, как было полгода, год назад».
Ранее супруга Караченцова Людимила Поргина рассказала, что в артист лег в НИИ Склифосовского на обследование, которое проходит два раза в год. После этого артист с семьей уедет за границу на всю зиму.
Напомним, в феврале актер уже попадал в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и в 2005 году, когда его автомобиль врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В 2005 году актер получил серьезную черепно-мозговую травму, около месяца пролежал в коме и перенес несколько тяжелейших операций.
Состояние артиста за последний год не изменилось.
Андрей Караченцов: «Это заранее запланированное плановое полное обследование, Николай Петрович будет находиться в институте Склифосовского примерно две недели. Его состояние здоровья такое же, как было полгода, год назад».
Ранее супруга Караченцова Людимила Поргина рассказала, что в артист лег в НИИ Склифосовского на обследование, которое проходит два раза в год. После этого артист с семьей уедет за границу на всю зиму.
Напомним, в феврале актер уже попадал в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и в 2005 году, когда его автомобиль врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В 2005 году актер получил серьезную черепно-мозговую травму, около месяца пролежал в коме и перенес несколько тяжелейших операций.
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