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  • 18.09, 17:05

    Сын Караченцова рассказал о госпитализации артиста

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Сын Караченцова рассказал о госпитализации артиста

    Сын Караченцова рассказал о госпитализации артиста

    Сын Караченцова рассказал о госпитализации артиста
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Актер Николай Караченцов госпитализирован в отделение нейрохирургии НИИ им. Склифосовского для планового обследования.

    Николай Караченцов проведет в больнице две недели, его госпитализация была запланирована заранее. Об этом «Интерфаксу» рассказал сын актера Андрей Караченцов.

    Состояние артиста за последний год не изменилось.

    Андрей Караченцов: «Это заранее запланированное плановое полное обследование, Николай Петрович будет находиться в институте Склифосовского примерно две недели. Его состояние здоровья такое же, как было полгода, год назад».

    Ранее супруга Караченцова Людимила Поргина рассказала, что в артист лег в НИИ Склифосовского на обследование, которое проходит два раза в год. После этого артист с семьей уедет за границу на всю зиму.

    смотретьПострадавший в ДТП Караченцов рассказал в больнице анекдот про Чапаева
    Пострадавший в ДТП Караченцов рассказал в больнице анекдот про Чапаева
    Напомним, в феврале актер уже попадал в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и в 2005 году, когда его автомобиль врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В 2005 году актер получил серьезную черепно-мозговую травму, около месяца пролежал в коме и перенес несколько тяжелейших операций.

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