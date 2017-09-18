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  • 18.09, 15:35

    Правительство одобрило повышение акцизов на топливо

    3 комментария
    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Правительство одобрило повышение акцизов на топливо

    Правительство одобрило повышение акцизов на топливо

    Правительство одобрило повышение акцизов на топливо
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Внеплановое повышение стоимости акцизов на топливо планируется провести в два этапа в 2018 году.

    Правительство одобрило повышение акцизов на топливо по 50 копеек за 1 литр — с 1 января и с 1 июля 2018 года. Федеральный бюджет получит от этого 40 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

    Ранее глава Минфина отмечал, что эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь, в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

    смотретьМинфин предложил повысить акцизы на топливо, чтобы построить дороги в Крыму и Калининградской области
    Минфин предложил повысить акцизы на топливо, чтобы построить дороги в Крыму и Калининградской области
    Эксперты считают, что такие меры приведут к скачку цен на бензин: средняя цена топлива в рознице может преодолеть отметку в 40 рублей за литр.

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