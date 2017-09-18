Внеплановое повышение стоимости акцизов на топливо планируется провести в два этапа в 2018 году.
Правительство одобрило повышение акцизов на топливо по 50 копеек за 1 литр — с 1 января и с 1 июля 2018 года. Федеральный бюджет получит от этого 40 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее глава Минфина отмечал, что эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь, в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации, сообщает РИА Новости.
Эксперты считают, что такие меры приведут к скачку цен на бензин: средняя цена топлива в рознице может преодолеть отметку в 40 рублей за литр.
Ранее глава Минфина отмечал, что эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь, в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации, сообщает РИА Новости.
Эксперты считают, что такие меры приведут к скачку цен на бензин: средняя цена топлива в рознице может преодолеть отметку в 40 рублей за литр.
Комментарии