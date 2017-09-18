Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018

Экс-глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что Михаил Саакашвили является звеном проекта, контролируемого ЦРУ.
По мнению политика, с помощью этого проекта ЦРУ намерено повлиять на президентские выборы в России и сорвать чемпионат мира по футболу 2018 года.
Нино Бурджанадзе, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия»: «На международном уровне, я убеждена, Саакашвили является звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Цель проекта — создать России серьезные проблемы в 2018 году, который важен для России двумя крупнейшими событиями. Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ».
При этом в интервью «Независимой газете» бывший спикер грузинского парламента заявила, что американские спецслужбы разочаровались в Петре Порошенко и с помощью Саакашвили решили «создать дополнительную головную боль» для Украины. А дестабилизирующие события на Украине отразятся на России, которая «вынуждена будет предпринять ответные действия».
Заявление Бурджанадзе уже прокомментировали в Госдуме. Так, зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что «никакой Саакашвили влиять на выборы президента РФ не в состоянии». При этом депутат не исключил, что «покровители из ЦРУ» ставят перед Саакашвили задачу «дестабилизировать еще больше обстановку на Украине», передает РИА Новости.
Нино Бурджанадзе, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия»: «На международном уровне, я убеждена, Саакашвили является звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Цель проекта — создать России серьезные проблемы в 2018 году, который важен для России двумя крупнейшими событиями. Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ».
При этом в интервью «Независимой газете» бывший спикер грузинского парламента заявила, что американские спецслужбы разочаровались в Петре Порошенко и с помощью Саакашвили решили «создать дополнительную головную боль» для Украины. А дестабилизирующие события на Украине отразятся на России, которая «вынуждена будет предпринять ответные действия».
Заявление Бурджанадзе уже прокомментировали в Госдуме. Так, зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что «никакой Саакашвили влиять на выборы президента РФ не в состоянии». При этом депутат не исключил, что «покровители из ЦРУ» ставят перед Саакашвили задачу «дестабилизировать еще больше обстановку на Украине», передает РИА Новости.
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