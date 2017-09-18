СМИ: Rammstein завершает карьеру

Культовая немецкая
метал-группа Rammstein завершает свою карьеру. Следующий альбом группы станет последним.
Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам. Сами музыканты пока не подтвердили эту информацию.
О том, что предстоящий альбом группы может стать последним, ранее заявил гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью рок-порталу Blabbermouth.net. По словам Круспе, для работы над новым альбомом музыкантам потребовалось «много общения, много любви и много размышлений о себе». Ожидается, что пластинка выйдет в конце этого года.
Немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Предыдущий альбом Rammstein под названием Liebe ist für alle da вышел в 2009 году.
О том, что предстоящий альбом группы может стать последним, ранее заявил гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью рок-порталу Blabbermouth.net. По словам Круспе, для работы над новым альбомом музыкантам потребовалось «много общения, много любви и много размышлений о себе». Ожидается, что пластинка выйдет в конце этого года.
Немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Предыдущий альбом Rammstein под названием Liebe ist für alle da вышел в 2009 году.
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