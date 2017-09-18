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  • 18.09, 15:35

    СМИ: Rammstein завершает карьеру

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    • Фото: rammsteinofficial / instagram.com
    СМИ: Rammstein завершает карьеру

    СМИ: Rammstein завершает карьеру

    СМИ: Rammstein завершает карьеру
  • Фото: rammsteinofficial / instagram.com

    • Культовая немецкая метал-группа Rammstein завершает свою карьеру. Следующий альбом группы станет последним.

    Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам. Сами музыканты пока не подтвердили эту информацию.

    О том, что предстоящий альбом группы может стать последним, ранее заявил гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью рок-порталу Blabbermouth.net. По словам Круспе, для работы над новым альбомом музыкантам потребовалось «много общения, много любви и много размышлений о себе». Ожидается, что пластинка выйдет в конце этого года.

    Немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Предыдущий альбом Rammstein под названием Liebe ist für alle da вышел в 2009 году.

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