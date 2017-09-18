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  • 18.09, 15:35

    Пьяный приезжий устроил дебош и ранил женщину в московской церкви

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    Пьяный приезжий устроил дебош и ранил женщину в московской церкви

    Пьяный приезжий устроил дебош и ранил женщину в московской церкви

    Нетрезвый уроженец Узбекистана ранил сотрудницу храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине на северо-востоке Москвы.

    Как рассказал сторож, нетрезвый мужчина принялся ругаться в храме и затеял драку, во время которой ранил сотрудницу церкви.

    47-летний приезжий был задержан и доставлен в отдел, против мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Пострадавшая женщина госпитализирована с порезом руки, сообщает агентство «Москва».

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