Пьяный приезжий устроил дебош и ранил женщину в московской церкви

Нетрезвый уроженец Узбекистана ранил сотрудницу храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине на
северо-востоке Москвы.
Как рассказал сторож, нетрезвый мужчина принялся ругаться в храме и затеял драку, во время которой ранил сотрудницу церкви.
47-летний приезжий был задержан и доставлен в отдел, против мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Пострадавшая женщина госпитализирована с порезом руки, сообщает агентство «Москва».
47-летний приезжий был задержан и доставлен в отдел, против мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Пострадавшая женщина госпитализирована с порезом руки, сообщает агентство «Москва».
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