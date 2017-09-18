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  • 18.09, 15:35
    Геолог пять дней провел в тайге с одной зажигалкой и двумя кусками хлеба. МЧС, Хабаровский край, геология, экспедиции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГеолог пять дней провел в тайге с одной зажигалкой и двумя кусками хлеба

    Геолог пять дней провел в тайге с одной зажигалкой и двумя кусками хлеба

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    Геолог пять дней провел в тайге с одной зажигалкой и двумя кусками хлеба

    Геолог пять дней провел в тайге с одной зажигалкой и двумя кусками хлеба

    Геолог пять дней провел в тайге с одной зажигалкой и двумя кусками хлеба

      Спасатели нашли отставшего от экспедиции геолога благодаря тому, что он пять дней провел на одном месте.

      История чудесного спасения пришла сегодня из Хабаровского края. Там сотрудники МЧС разыскали геолога, который пять суток провел в тайге. Виталий Евтюхов отправился в лес в составе экспедиции, но отстал от группы и заблудился. При себе у Евтюхова были лишь зажигалка и небольшой запас еды.

      Геолог попытался самостоятельно добраться до лагеря, но заблудился. Несколько часов ходил по лесу, прежде чем вышел на берег реки. Здесь он и провел все пять дней. Те запасы, которые находились в рюкзаке — пара кусков хлеба и чай в термосе — закончились уже на вторые сутки. К счастью, ему удалось сообщить друзьям приблизительные координаты, прежде чем в телефоне села батарея.

      Спасатели говорят: именно это во многом и спасло жизнь геологу. Компаса у Виталия не было, поэтому с места он не двигался. Он развел костер и стал ждать помощи.

      Дым костра заметил рыбак из села Лесопильное. Поначалу Максим Давыдов не придал этому значения. Только когда сотрудники МЧС поинтересовались, не видел ли он что-то необычное, вспомнил.

      Медики уже осмотрели Евтюхова и настояли на госпитализации. Правда, через несколько дней геолога обещают выписать и он сможет, наконец, вернуться домой.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.


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