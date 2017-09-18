Суд вынес приговор механику московского ЖК «Алые паруса», где обрушился лифт

Хорошевский суд Москвы огласил приговор электромеханику жилого комплекса «Алые паруса» Алексею Белоусову по делу о гибели женщины
из-за падения лифта.
Хорошевский суд Москвы признал механика Алексея Белоусова виновным и приговорил его к 3 годам 6 месяцам заключения, сообщает СК РФ. Отбывать наказание Белоусов будет в колонии общего режима.
Прокурор требовал приговорить механика к четырем годам колонии.
ЧП произошло в январе 2016 года в одном из домов элитного комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы. В результате обрушения лифта погибла 36-летняя Ирина Володина — дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.
На скамье подсудимых оказался только Белоусов — электромеханик ООО «Лифтгарант». Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Сам механик свою вину не признает и вместе с адвокатом требует привлечь к ответственности и руководство предприятия.
Ранее сообщалось, что СК РФ по делу о смерти женщины в ЖК расследует также причастность «неустановленных лиц из числа руководства» организаций «ДС Эксплуатация» и «Лифтогарант».
Подробнее — в репортаже НТВ.
Прокурор требовал приговорить механика к четырем годам колонии.
ЧП произошло в январе 2016 года в одном из домов элитного комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы. В результате обрушения лифта погибла 36-летняя Ирина Володина — дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.
На скамье подсудимых оказался только Белоусов — электромеханик ООО «Лифтгарант». Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Сам механик свою вину не признает и вместе с адвокатом требует привлечь к ответственности и руководство предприятия.
Ранее сообщалось, что СК РФ по делу о смерти женщины в ЖК расследует также причастность «неустановленных лиц из числа руководства» организаций «ДС Эксплуатация» и «Лифтогарант».
Подробнее — в репортаже НТВ.
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