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  • 18.09, 15:35

    Суд вынес приговор механику московского ЖК «Алые паруса», где обрушился лифт

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    Суд вынес приговор механику московского ЖК «Алые паруса», где обрушился лифт

    Суд вынес приговор механику московского ЖК «Алые паруса», где обрушился лифт

    Суд вынес приговор механику московского ЖК «Алые паруса», где обрушился лифт

    Хорошевский суд Москвы огласил приговор электромеханику жилого комплекса «Алые паруса» Алексею Белоусову по делу о гибели женщины из-за падения лифта.

    Хорошевский суд Москвы признал механика Алексея Белоусова виновным и приговорил его к 3 годам 6 месяцам заключения, сообщает СК РФ. Отбывать наказание Белоусов будет в колонии общего режима.

    Прокурор требовал приговорить механика к четырем годам колонии.

    ЧП произошло в январе 2016 года в одном из домов элитного комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы. В результате обрушения лифта погибла 36-летняя Ирина Володина — дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.

    смотретьВ Москве выносят приговор механику ЖК «Алые паруса», где обрушился лифт
    В Москве выносят приговор механику ЖК «Алые паруса», где обрушился лифт
    На скамье подсудимых оказался только Белоусов — электромеханик ООО «Лифтгарант». Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Сам механик свою вину не признает и вместе с адвокатом требует привлечь к ответственности и руководство предприятия.

    Ранее сообщалось, что СК РФ по делу о смерти женщины в ЖК расследует также причастность «неустановленных лиц из числа руководства» организаций «ДС Эксплуатация» и «Лифтогарант».

    Подробнее — в репортаже НТВ.

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