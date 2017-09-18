ЦРУ исполняется 70 лет: взлеты и падения секретной службы

Сегодня свое 70-летие отмечает одна из самых секретных организаций мира — Центральное разведывательное управление США. Сотрудники ЦРУ провели сотни операций, большинство из которых по-прежнему хранится в тайне.

Впрочем, некоторые секреты не смогла утаить даже эта могущественная спецслужба.



Билл Клинтон: «Каждый утро я начинаю день с доклада разведки. Любое решение в области внешней политики глава государства принимает, основываясь на данных ЦРУ».



На этой трибуне мог бы стоять любой американский президент за всю послевоенную историю, ничего бы не поменялось. Для любого хозяина Белого дома, начиная от Трумена и заканчивая Трампом, ЦРУ — и главный аналитик, и главный исполнитель желаний администрации, порой даже чересчур ретивый. Кеннеди, как говорят, сотрудников ЦРУ невзлюбил, когда те предложили взорвать собственных сограждан.



Скотт Беннет, подразделение психологических операций армии США, офицер в отставке: «ЦРУ и Пентагон предложили ему уничтожить самолет с американскими студентами, чтобы потом свалить все это на кубинцев. Это стало бы поводом начать войну. Кеннеди им на это ответил: да вы с ума сошли!»



С Островом свободы вообще не задалось. Высадка в заливе Свиней, когда тренированные спецслужбами кубинские мигранты должны были победоносно свергнуть Кастро, закончилась ошеломительным провалом. Что же до устранения самого Фиделя, то как только не старались, удалось даже взрастить женщину-агента, затащившую команданте в постель.



Марита Лоренц: «Он лежал в кровати с сигарой, прикрыв глаза, и вдруг спросил: ты здесь, чтобы убить меня. Я была поражена и ответила: да. Он дал мне пистолет и сказал: стреляй. Я ответила: нет, я не смогу».



Валерий Малеваный, историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке: «Были повара, были тайные агенты, были попытки убить зонтиком, уколом зонтика, но это не удавалось, потому что за спиной Кастро стояло КГБ СССР».



Как передает корреспондент НТВ Иван Трушкин, внутри самой Америки ЦРУ действует с не меньшим энтузиазмом. В 50-е началась операция «Пересмешник», когда агенты вербовали журналистов ведущих СМИ — CBS, The New York Times, Newsweek — чтобы те публиковали то, что от них требовало управление. Другая неприятная страница касается попыток создать наркотик, который заставил бы любого говорить правду.



Джон Маркс, автор книги «ЦРУ и контроль над разумом»: «Один из агентов сказал мне как-то: не можем же мы экспериментировать над своими женами. И они находили бродяг или заключенных — тех, чьи жизни считали не столь ценными».



Именно ЦРУ считают причастным к превращению Афганистана во флагман мирового наркопроизводства. В 80-е на территориях, где орудовали моджахеды, это даже поощрялось ради благополучия воевавших против советских солдат боевиков. Операция спецслужб «Циклон» предусматривала и военную помощь.



Валерий Малеваный: «С 1980 года американцы на территории Пакистана создают специальные тренировочные базы, где обучают моджахедов ведению войны и диверсионным атакам. „Аль-Каида“ в основном зарождалась на деньги ЦРУ, которые Усама бен Ладен получал».



В день рождения наверняка поднимут бокал за грядущие успехи на невидимых фронтах, которые теперь расположены в киберпространстве. Интересно, вспомнит ли кто тот сентябрь 47-го. В США тогда случился скандал и прошли сенатские слушания на тему «Эти русские украли секрет нашей атомной бомбы». Именно в этот момент в качестве ответа спецслужбы жестко реформируют, появляется Центральное разведывательное управление. В год 70-летия опять разразился скандал, опять идут сенатские слушания, опять «эти русские». Как бы до новой реформы не дошло.