СМИ: к весне в России появится система учета беспилотников

Россиянам придется ставить на учет все беспилотники, включая игрушечные вертолеты, не раньше апреля 2018 года.
Как пишут «Известия» со ссылкой на заявления представителя Минтранса, документ, который утвердит порядок регистрации дронов, рассчитывают отправить в правительство в ноябре. Какое-то время займут формальности, связанные с назначением оператора, который будет эту самую регистрацию проводить. Приступить к учету дронов будет возможно не раньше апреля 2018 года.
С 5 июля в России заработали новые правила. Все владельцы беспилотников массой больше 250 граммов обязаны сообщить властям о наличии такого аппарата. Некоторые эксперты считают, что в предлагаемом виде процедура постановки на учет неэффективна и избыточна для бизнеса и авиамоделистов.
С 5 июля в России заработали новые правила. Все владельцы беспилотников массой больше 250 граммов обязаны сообщить властям о наличии такого аппарата. Некоторые эксперты считают, что в предлагаемом виде процедура постановки на учет неэффективна и избыточна для бизнеса и авиамоделистов.
Комментарии