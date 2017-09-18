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  • 18.09, 12:32

    Правительство составило календарь праздников на 2018 год

    5 комментариев
    • Фото: consultant.ru
    Правительство составило календарь праздников на 2018 год

    Правительство составило календарь праздников на 2018 год

    Правительство составило календарь праздников на 2018 год
  • Фото: consultant.ru

    • Правительственная комиссия утвердила перенос некоторых праздничных дней в будущем году.

    Выходной день с субботы 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января — на среду 2 мая; с субботы 28 апреля — на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня — на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря — на понедельник 31 декабря.

    Таким образом, самые большие каникулы — новогодние — будут длиться 10 дней: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

    Три выходных дня придется на празднование Дня защитников Отечества (с 23 по 25 февраля), четыре — на Международный женский день (с 8 марта по 11 марта).

    На Первомай — с 29 апреля по 2 мая, на День Победы — один день 9 мая. Далее День России — с 10 июня по 12 июня. И три дня россияне будут отдыхать во время празднования Дня народного единства: с 3 ноября по 5 ноября, сообщает РГ.

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