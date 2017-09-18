Медведь убил рыбака на Сахалине

На Сахалине пропавшего рыбака обнаружили мертвым.
Об исчезновении мужчины накануне сообщили его родственники. Две семьи отправились отдыхать на реку Тамбовку в Анивском районе. Там мужчина взял удочку и в одиночку отправился рыбачить.
Позднее родственники стали звать мужчину на обед, однако он не отвечал на крики. Сначала родные пытались самостоятельно найти рыбака, а потом решили обратиться в полицию. Сегодня мужчина был обнаружен мертвым. Как сообщает РИА Новости, рыбак стал жертвой нападения медведя.
Отметим, что в начале сентября медведь на Сахалине убил 70-летнего охотника. Перед смертью мужчина смог ранить зверя. Охотники до сих пор медведя-убийцу не нашли.
Позднее родственники стали звать мужчину на обед, однако он не отвечал на крики. Сначала родные пытались самостоятельно найти рыбака, а потом решили обратиться в полицию. Сегодня мужчина был обнаружен мертвым. Как сообщает РИА Новости, рыбак стал жертвой нападения медведя.
Отметим, что в начале сентября медведь на Сахалине убил 70-летнего охотника. Перед смертью мужчина смог ранить зверя. Охотники до сих пор медведя-убийцу не нашли.
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