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  • 18.09, 12:32

    Медведь убил рыбака на Сахалине

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    Медведь убил рыбака на Сахалине

    Медведь убил рыбака на Сахалине

    На Сахалине пропавшего рыбака обнаружили мертвым.

    Об исчезновении мужчины накануне сообщили его родственники. Две семьи отправились отдыхать на реку Тамбовку в Анивском районе. Там мужчина взял удочку и в одиночку отправился рыбачить.

    Позднее родственники стали звать мужчину на обед, однако он не отвечал на крики. Сначала родные пытались самостоятельно найти рыбака, а потом решили обратиться в полицию. Сегодня мужчина был обнаружен мертвым. Как сообщает РИА Новости, рыбак стал жертвой нападения медведя.

    Отметим, что в начале сентября медведь на Сахалине убил 70-летнего охотника. Перед смертью мужчина смог ранить зверя. Охотники до сих пор медведя-убийцу не нашли.

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