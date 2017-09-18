В Сирии российские ВКС уничтожили оружейные заводы террористов

Российская авиация уничтожила 3 кустарных завода сирийских боевиков. Речь идет о подпольных предприятиях, где террористы ремонтировали бронетехнику и оснащали ее взрывчаткой.

Одна из мастерских находилась в провинции Хама. Там под военное производство переоборудовали местную ферму. Экстремисты модернизировали танки, которые захватывали у сирийских военных. Броню укрепляли подручными средствами, из-за этого машины становились неповоротливым. Если же техника больше не годилась для боя, ее превращали в мобильную бомбу.



Александр Лапин, начальник штаба группировки войск ВС РФ в Сирии: «Это танк, как правило, Т-55 и Т-62, у которого снимается башня. В боевое отделение башни закладываются противотанковые мины, тротил, селитра — все то, что подрывает танк».



По словам российских военных, такой взрыв уничтожает все живое в радиусе 300 метров. Именно поэтому мастерская стала одной из главных целей российских ВКС. Подпольный цех обнаружили с воздуха с помощью беспилотников.