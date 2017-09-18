Обвиняемые в нападении на Будённовск бандиты Басаева предстали перед судом

Сегодня в
Ростове-на-Дону начинается громкий судебный процесс по делу предполагаемых участников банды Шамиля Басаева. На скамье подсудимых — два человека. Их обвиняют в терроризме и захвате заложников летом 95-го. Тогда более сотни боевиков с автоматами, гранатами и взрывными устройствами напали на жителей Будённовска. Жертвами этой атаки стали 129 человек.
Двоих фигурантов дела удалось задержать, десятки подозреваемых до сих пор находятся на свободе. Рамзан Белялов и Магомед Маздаев больше 20 лет скрывались от следствия. Это тот самый случай, когда преступление не имеет срока давности. Арестовали подозреваемых сравнительно недавно. Одного поймали в Чечне, второго — в Волгоградской области. Как передает корреспондент НТВ Михаил Антропов, причастность обоих к нападению на Будённовск подтвердили свидетели. Белялова и Маздаева обвиняют сразу по нескольким серьезным статьям УК РФ: бандитизм, совершение теракта, захват заложников.
Следователи уверены, что в июне 95-го Белялов и Маздаев входили в состав террористической группы, напавшей на небольшой городок Будённовск Ставропольского края. В заложники бандиты захватили тогда более полутора тысяч местных жителей. Людей сгоняли в городскую больницу, безжалостно расстреливая тех, кто отказывался идти добровольно. Позже для устрашения заложников несколько человек расстреляли без каких-либо видимых причин. Убиты были также все местные милиционеры, пытавшиеся сопротивляться хорошо вооруженным террористам.
Боевики удерживали людей и требовали от российских властей прекратить военные действия в Чечне. После нескольких дней драматичных переговоров и неудачного штурма здания больницы часть заложников удалось освободить. 129 человек погибли. Более 400 были ранены. Боевики отступили на территорию Чечни, прикрываясь пленными мирными жителями. Вероятно, за этим живым щитом в безопасное место ушли также Рамзан Белялов и Магомед Маздаев, которых судят спустя 22 года после трагических событий. Своей вины они не признают. Слушания по этому делу будет продолжаться примерно полтора-два месяца, после чего прозвучит приговор.
Это не последний процесс по следам трагических событий середины 90-х. Есть данные, что в федеральном розыске до сих пор находятся 23 боевика банды Басаева, участвовавших в нападении на Будённовск.
Следователи уверены, что в июне 95-го Белялов и Маздаев входили в состав террористической группы, напавшей на небольшой городок Будённовск Ставропольского края. В заложники бандиты захватили тогда более полутора тысяч местных жителей. Людей сгоняли в городскую больницу, безжалостно расстреливая тех, кто отказывался идти добровольно. Позже для устрашения заложников несколько человек расстреляли без каких-либо видимых причин. Убиты были также все местные милиционеры, пытавшиеся сопротивляться хорошо вооруженным террористам.
Боевики удерживали людей и требовали от российских властей прекратить военные действия в Чечне. После нескольких дней драматичных переговоров и неудачного штурма здания больницы часть заложников удалось освободить. 129 человек погибли. Более 400 были ранены. Боевики отступили на территорию Чечни, прикрываясь пленными мирными жителями. Вероятно, за этим живым щитом в безопасное место ушли также Рамзан Белялов и Магомед Маздаев, которых судят спустя 22 года после трагических событий. Своей вины они не признают. Слушания по этому делу будет продолжаться примерно полтора-два месяца, после чего прозвучит приговор.
Это не последний процесс по следам трагических событий середины 90-х. Есть данные, что в федеральном розыске до сих пор находятся 23 боевика банды Басаева, участвовавших в нападении на Будённовск.
Комментарии