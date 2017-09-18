Кабмин к ноябрю подготовит постановление о поэтапном запуске «пакета Яровой»

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что к ноябрю правительство подготовит постановление, предусматривающее поэтапное введение в действие антитеррористического пакета законов, известного как «пакет Яровой».
По словам Дворковича, юристы подтвердили, что для поэтапного введения антитеррористического пакета законов не нужно вносить изменения в законодательство, передает ТАСС.
Аркадий Дворкович: «Мы можем это сделать нормами постановления правительства, без поправок в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок ноябрь».
Напомним, так называемый «пакет Яровой» с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и
обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый «тяжелый» контент — изображения, звуки и видеоинформацию — операторы обязаны хранить до полугода. Сохраненную информацию операторы должны предоставлять по запросу спецслужб.
Аркадий Дворкович: «Мы можем это сделать нормами постановления правительства, без поправок в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок ноябрь».
Напомним, так называемый «пакет Яровой» с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и
обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый «тяжелый» контент — изображения, звуки и видеоинформацию — операторы обязаны хранить до полугода. Сохраненную информацию операторы должны предоставлять по запросу спецслужб.
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