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  • 18.09, 09:31
    В порт Владивостока вошел отряд кораблей китайских ВМС. армии мира, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ порт Владивостока вошел отряд кораблей китайских ВМС

    В порт Владивостока вошел отряд кораблей китайских ВМС

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    В порт Владивостока вошел отряд кораблей китайских ВМС

    В порт Владивостока вошел отряд кораблей китайских ВМС

    В порт Владивостока вошел отряд кораблей китайских ВМС

      В Приморье стартовали российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие — 2017». Во Владивосток прибыл отряд боевых кораблей из Поднебесной. Гостей приветствовали артиллерийским салютом. Китайские моряки в ответ дали 21 залп из специального орудия.

      Маневры включают в себя два этапа — береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября. Военные проведут совещания по взаимодействию и тактические летучки. Также ожидаются официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия.

      Затем начнется береговая фаза маневров. Морские пехотинцы двух стран будут тренироваться на полигоне Горностай до четверга. Морская часть пройдет 22–26 сентября в акватории Японского и Охотского морей.

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