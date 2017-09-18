В порт Владивостока вошел отряд кораблей китайских ВМС

В Приморье стартовали российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие — 2017». Во Владивосток прибыл отряд боевых кораблей из Поднебесной. Гостей приветствовали артиллерийским салютом. Китайские моряки в ответ дали 21 залп из специального орудия.

Маневры включают в себя два этапа — береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября. Военные проведут совещания по взаимодействию и тактические летучки. Также ожидаются официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия.



Затем начнется береговая фаза маневров. Морские пехотинцы двух стран будут тренироваться на полигоне Горностай до четверга. Морская часть пройдет 22–26 сентября в акватории Японского и Охотского морей.