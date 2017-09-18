СМИ: пожар в складских помещениях тушат на востоке Москвы

В Москве на Амурской улице пылают склады компании «Виктория».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, крупный пожар произошел в складских помещениях компании «Виктория», расположенных на Амурской улице.
По предварительной информации, огнем охвачено не менее 200 квадратных метров. Горят складские помещения в левой части здания. О пострадавших не сообщается, людей в здании нет.
Напомним, год назад в сентябре на складах этой же компании произошел грандиозный пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. В результате того пожара, на тушение которого потребовалось более 14 часов, погибли 8 сотрудников МЧС, предотвративших взрывы газовых баллонов и утечку аммиака.
По предварительной информации, огнем охвачено не менее 200 квадратных метров. Горят складские помещения в левой части здания. О пострадавших не сообщается, людей в здании нет.
Напомним, год назад в сентябре на складах этой же компании произошел грандиозный пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. В результате того пожара, на тушение которого потребовалось более 14 часов, погибли 8 сотрудников МЧС, предотвративших взрывы газовых баллонов и утечку аммиака.
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