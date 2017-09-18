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  • 18.09, 03:27
    В США полицейские застрелили студента с ножом: видео. США, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США полицейские застрелили студента с ножом: видео

    В США полицейские застрелили студента с ножом: видео

    3 комментария
    В США полицейские застрелили студента с ножом: видео

    В США полицейские застрелили студента с ножом: видео

    В США полицейские застрелили студента с ножом: видео

      В американском штате Джорджия в кампусе застрелили студента, который отказался бросить нож по требованию офицеров полиции.

      Как передает CNN, полицейские прибыли на вызов в студенческий кампус Технологического института Джорджии в центре Атланты в ночь на воскресенье. Им сообщили о вооруженном ножом студенте с неадекватным поведением.

      Полицейские обнаружили вооруженного ножом 21-летнего студента Скаута Шульца у входа в гараж. Сообщается, что речь идет о небольшом перочинном ноже. На видеозаписи с места происшествия видно, что студента окружили как минимум трое полицейских, уговаривающих его бросить нож. Однако молодой человек игнорирует их требования и делает несколько медленных шагов в сторону полицейского. Звучит выстрел, студент падает и захлебывается криком.

      Пострадавшего доставили в госпиталь, где он скончался. Ведется расследование происшествия.

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