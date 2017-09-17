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  • 18.09, 00:25

    В Торонто киллер убил бизнесмена в заполненном посетителями ресторане

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    • Фото: @CourtHeelsCP24 / twitter.com
    В Торонто киллер убил бизнесмена в заполненном посетителями ресторане

    В Торонто киллер убил бизнесмена в заполненном посетителями ресторане

    В Торонто киллер убил бизнесмена в заполненном посетителями ресторане
  • Фото: @CourtHeelsCP24 / twitter.com

    • Полиция канадского города Торонто ищет убийцу, открывшего стрельбу в ресторане в центре города.

    Как передает CTV, убийство произошло в ресторане в центре Торонто. Очевидцы сообщили, что убийца был одет в серую кофту с капюшоном. Мужчина вошел в зал ресторана, подошел к столику и на глазах у всех расстрелял в упор посетителя за одним из столиков. После этого киллер выбежал из заведения, сел в машину и скрылся.

    Жертвой нападения оказался 53-летний Саймон Джианнини, известный в Торонто брокер, автор книг и радиопрограммы о недвижимости. Джианнини доставили в больницу, но он скончался.

    Полиция Торонто ведет поиски преступника: пытается установить личность стрелявшего и разыскивает автомобиль, на котором он скрылся.

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