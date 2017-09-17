В Петербурге суд арестовал пятерых полицейских по делу о превышении полномочий

Невский районный суд
Санкт-Петербурга санкционировал арест двух бывших и троих действующих сотрудников полиции, подозреваемых в применении пыток к задержанным.
По делу о превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении подозреваемых были задержаны четверо действующих и двое уже бывших сотрудников полиции Невского района Петербурга. Как сообщает ТАСС, решение в отношении шестого подозреваемого суд вынесет в понедельник.
По версии Следственного комитета, в апреле 2017 года четверо подозреваемых задержали и избили жителя Петербурга, пытками добившись от него признания по делу о незаконном обороте наркотиков. В мае, по версии следствия, подозреваемые также с применением пыток требовали у охранника букмекерской конторы дать показания о скупке краденного. Обвиняемые своей вины не признают.
По версии Следственного комитета, в апреле 2017 года четверо подозреваемых задержали и избили жителя Петербурга, пытками добившись от него признания по делу о незаконном обороте наркотиков. В мае, по версии следствия, подозреваемые также с применением пыток требовали у охранника букмекерской конторы дать показания о скупке краденного. Обвиняемые своей вины не признают.
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