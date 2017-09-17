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  • 17.09, 19:51

    Трамп опубликовал видео «изумительного удара» по Клинтон

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    • Фото: Reuters © 2017, David Moir
    Трамп опубликовал видео «изумительного удара» по Клинтон

    Трамп опубликовал видео «изумительного удара» по Клинтон

    Трамп опубликовал видео «изумительного удара» по Клинтон
  • Фото: Reuters © 2017, David Moir

    • Президент США Дональд Трамп поделился видеороликом, на котором он мячом для гольфа попадает в Хиллари Клинтон.

    Хозяин Вашингтона сделал репост видеоролика, на котором совмещены кадры его игры в гольф и падения Клинтон при посадке в самолет в 2011 году. Автор поместил в ролик мяч для гольфа, который попадает в спину экс-главе Госдепа, и оставил подпись «изумительный удар Дональда Трампа».



    Надо сказать, что ранее Трамп уже публиковал подобные ролики в своем Twitter. Так, в июле Трамп выложил смонтированное видео с рестлинг-шоу, на котором он «избивает» человека с логотипом CNN вместо лица.

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