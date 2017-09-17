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  • 17.09, 18:20

    В Луизиане выкачанная из покойников кровь затопила улицу

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    • Фото: twitter.com
    В Луизиане выкачанная из покойников кровь затопила улицу

    В Луизиане выкачанная из покойников кровь затопила улицу

    В Луизиане выкачанная из покойников кровь затопила улицу
  • Фото: twitter.com

    • ЧП произошло в американском городе Батон-Руж. Из-за прорыва трубы на улицу вылилась смесь из крови и бальзамирующих веществ.

    Причиной кровавой аварии стал засор в трубе, ведущей к специальному баку, в который сливают кровь и излишки формальдегида при обработке тел, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Mail.

    Очевидцы сообщили, что красная жидкость хлестала из трубы в течение примерно 20 минут.

    Сейчас городские власти проверяют, не попала ли потенциально опасная смесь в канализацию. Кроме того, стало известно, что у похоронного бюро не было разрешения на работу от местного агентства по экологии.

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