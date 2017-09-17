Квят разбил болид на Гран-при Сингапура

LAP 11/61: SAFETY CAR



KVY’s race is over, he ends up in the wall at Turn 7#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/cKzXgjPuf3 — Formula 1 (@F1) 17 сентября 2017 г.

Авария произошла на 11-м круге. Россиянин, стартовавший с 13-й позиции, допустил ошибку и врезался в ограждение из покрышек. После этого Квят извинился перед командой по радиосвязи.Надо сказать, что Квят стал пятым пилотом, сошедшим с трассы. Еще на старте гонки столкнулись финн Кими Райкконен, немец Себастьян Феттель и голландец Макс Ферстаппен. Кроме того, из-за проблем с машиной гонку прервал испанец Фернандо Алонсо.Победителем гонки стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Второе место занял Дэниел Риккьярдо из Red Bull, а третье — Вальттери Боттас из Mercedes.