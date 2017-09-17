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  • 17.09, 18:20

    Квят разбил болид на Гран-при Сингапура

    2 комментария
    • Фото: @g3of1 / twitter.com
    Квят разбил болид на <nobr>Гран-при</nobr> Сингапура

    Квят разбил болид на Гран-при Сингапура

    Квят разбил болид на <nobr>Гран-при</nobr> Сингапура
  • Фото: @g3of1 / twitter.com

    • Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят вынужден был сойти с трассы на Гран-при Сингапура.

    Авария произошла на 11-м круге. Россиянин, стартовавший с 13-й позиции, допустил ошибку и врезался в ограждение из покрышек. После этого Квят извинился перед командой по радиосвязи.

    Надо сказать, что Квят стал пятым пилотом, сошедшим с трассы. Еще на старте гонки столкнулись финн Кими Райкконен, немец Себастьян Феттель и голландец Макс Ферстаппен. Кроме того, из-за проблем с машиной гонку прервал испанец Фернандо Алонсо.




    Победителем гонки стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Второе место занял Дэниел Риккьярдо из Red Bull, а третье — Вальттери Боттас из Mercedes.

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