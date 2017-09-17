Невыносимая жестокость: почему женщины безнаказанно избивают своих мужей

Папа римский Франциск несколько озадачил общественность, когда появился на публике с синяком. Чтобы пресечь домыслы, он сообщил, что ударился о папамобиль. Вполне себе объяснение. Хуже было Биллу Клинтону, Бараку Обаме и Стивену Хокингу объяснять, откуда красота под глазом. Это звучало жутко, особенно когда речь идёт о великом физике, много лет прикованном к инвалидному креслу. Ходили слухи, что жена погорячилась.

Даже верить в это не хочется. Хокинг ведь не мог пожаловаться, потому что общается с миром через компьютер. О том, как его бьет ставшая женой сиделка, рассказали друзья. Ситуация на самом деле страшная. Мужчин в семьях бьют. В два раза реже, чем женщин, но бьют! И жертва стыдится рассказать, потому что мужик, потому что не поверят. И сдачи он дать не может, потому что мужик.



Оказалось, даже рациональные мужчины не понимают, что глупо верить в то, что бьет — значит любит. Кирон Белл полюбил будущую супругу с первого взгляда, женился, а она нанесла ему удар в сердце в буквальном смысле.



Кирон Белл: «Меня ударила ножом в грудь так называемая в то время жена. Почти в самое сердце. Это был нож для мяса. Она меня ударила и вынула его, а потом убежала. Она проколола мне сердечную сумку, я истекал кровью. Доктора сказали, что шансы умереть и выжить были 50 на 50».



История любви Кирона Белла закончилась реанимацией, а для его жены — тюрьмой и лишением родительских прав. По словам Кирона, супруга и до этого случая не раз проявляла агрессию, он обращался в полицию, но стражи порядка лишь выносили предупреждения, поскольку в обществе существует стереотип, что у тирании неженское лицо. Дамы слабее по природе, но более изощрены в издевательствах. Это за годы супружеской жизни понял Иен Макнихол.



Иен Макнихол: «Она засовывала зажженные сигареты мне в ноздри, тушила их об мою грудь, стряхивала пепел мне в глаза. Она била меня своим телефоном, выливала кипяток мне на колени, а потом говорила мне с очень милым лицом: если ты думаешь, что это был первый раз, то ты ошибаешься. В конечном счете ее отправили в тюрьму после того, как она взяла железный прут и избила меня им. Она ударила по руке, серьезно её повредила, ударила по моему прооперированному плечу и между лопатками. У этого насилия не было никаких границ».



В полицию позвонили соседи, сам Иен стыдился. За прошлый год в Англии, по официальным данным, 160 тысяч мужчин пострадали от рук жен. Но это лишь те, кто обратился в полицию. Большинство терпит и молчит. Это жертвы-невидимки, говорят в Лондонском центре помощи мужчинам. Государство поддерживает множество программ по противодействию домашнему насилию — горячие линии, временные убежища, программы по телевидению, но все это только в защиту женщин.



В России тоже есть женщины-тиранши. А вот статистики нет никакой, не говоря уже о государственной помощи пострадавшим мужчинам. На Алтае бывшие мужья сами решили объединиться ради детей. Андрей Лисин 2 года не видел свою дочь. После развода бывшая супруга объяснила ребенку, что теперь есть новый папа, а старому не давала общаться, несмотря на решение суда. Доходило до рукоприкладства, поэтому мужчина стал снимать встречи на телефон, что еще больше раздражало экс-супругу.



Затем в конфликт вмешались теща и новый зять и избили так , что он решился снять побои и написать заявление в полицию. У нас, считает Андрей, только сильный духом мужчина способен признаться, что пострадал от рук слабого пола.



Это дискриминация по половому признаку, говорят в клубе бывших мужей. В обществе, где живут по правилам «мужчины не плачут», у женщин развязаны руки и ноги, в ход идет все, что попадает по руку.



Боевых женщин в алтайской деревне много, но мужчины не жалуются и к участковому не обращаются. Рассказывать об этом не принято. То есть бить мужей можно, это в порядке вещей, а выносить сор из избы — позорить семью.



Семейная лодка петербуржца Ильи Ганжи разбилась об лайки в соцсетях. Жена, по его словам, страдала маниакальной ревностью, оскорбляла и била за каждый лайк. Один из скандалов закончился для него в больнице.



Илья Ганжа: «Заключение: ссадины нижней губы, рук, правой половины грудной клетки, кровоподтеки боковых поверхностей шеи. Также мне говорили, что у меня показало смещение перегородки носа и сотрясение».



После того, как Илья снял побои, супруга заявила: ты не мужик. Впрочем, Илье еще повезло. Татьяна Пугачёва в порыве ревности отрезала мужу член, пока тот спал. Медикам удалось спасти Вадиму жизнь, но не мужское достоинство. Он остался инвалидом. Корреспондент НТВ Инна Осипова выяснила, откуда такая неженская агрессия и невыносимая жестокость.