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  • 17.09, 16:50

    Смертники ИГИЛ напали на американскую базу в Ираке

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    Смертники ИГИЛ напали на американскую базу в Ираке

    Смертники ИГИЛ напали на американскую базу в Ираке

    Смертники ИГИЛ напали на американскую базу в Ираке
  • Фото: Associated Press © 2017, Balint Szlanko

    • Американская база огневой поддержки в Ираке подверглась атаке боевиков «Исламского государства».

    Четыре смертника ночью атаковали военную базу у города Эль-Хавиджа, который находится на севере Ирака.

    Как сообщил официальный представитель коалиции Райан Дилон, четверо нападавших были уничтожены. Среди военных никто не пострадал, передает Associated Press.

    По данным СМИ, боевики запрещенной группировки взорвали себя, когда поняли, что не смогут продолжить атаку.

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