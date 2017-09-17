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  • 18.09, 00:25
    Сын короля гламура Зверева служит в отеле за 30 тысяч в месяц. Зверев, семья, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСын короля гламура Зверева служит в отеле за 30 тысяч в месяц

    Сын короля гламура Зверева служит в отеле за 30 тысяч в месяц

    1 комментарий
    Сын короля гламура Зверева служит в отеле за 30 тысяч в месяц

    Сын короля гламура Зверева служит в отеле за 30 тысяч в месяц

    Сын короля гламура Зверева служит в отеле за 30 тысяч в месяц

      Сергей Зверев стыдится единственного сына У короля гламура язык не поворачивается сказать, где живет и чем занимается его сын Сергей Зверев — младший. Пока звездный папа в столице кочует с одной тусовки на другую, его наследник трудится разнорабочим в отеле на окраине Коломны.

      Единственный сын знаменитого парикмахера стрижет не звездные головы, а траву, таскает игрушки и мебель, возит тележки, тогда как его отец в руках не держал ничего тяжелее короны.

      Живет сын Зверева не в роскошных апартаментах в центре Москвы, а в комнатке для служащих при отеле. И зарабатывает не миллионы, как папа, а всего 30 тысяч рублей в месяц.

      Сын короля гламура уже и не помнит, когда в последний раз был в столице и виделся со звездным отцом. Сергей Зверев о нем и слышать не хочет: наследник не оправдал его ожиданий.

      Сергей Зверев: «Пока ему надо учиться, конечно, это самое главное. Работа — одна, вторая, третья — это понятно. Надо учиться. О невестах думать рано».

      Зверев-старший уверен: он приложил немало усилий, чтобы его сын мог достойно устроиться в жизни. Когда мальчику было три года, он перевез его из Иркутска в Москву, устроил в хорошую школу, знакомил со звездами. А самому Звереву, чтобы называться королем гламура, пришлось 10 лет работать, не покладая рук и ножниц. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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