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  • 17.09, 13:47

    Попавшие в ДТП биатлонистки Медведцева, Вилухина и Слепцова возвращались с соревнований

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    • Фото: Тумашов Евгений, Белоусов Виталий, Шарифулин Валерий / ТАСС
    Попавшие в ДТП биатлонистки Медведцева, Вилухина и Слепцова возвращались с соревнований

    Попавшие в ДТП биатлонистки Медведцева, Вилухина и Слепцова возвращались с соревнований

    Попавшие в ДТП биатлонистки Медведцева, Вилухина и Слепцова возвращались с соревнований
  • Фото: Тумашов Евгений, Белоусов Виталий, Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Бывшие биатлонистки сборной России Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в субботу в ДТП, когда возвращались с соревнований на призы Медведцевой, прошедшие в городе Бородино в Красноярском крае.

    В автомобильной аварии под Красноярском из трех спортсменок больше всех пострадала олимпийская чемпионка Ольга Медведцева. Медведцева получила травму головы, ее прооперировали. Сейчас состояние спортсменки удовлетворительное, она находится в сознании, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

    «Слепцова и Вилухина обошлись без единой царапины», — добавил он.

    Источник: «Медведцева, Слепцова и Вилухина возвращались с соревнований, которые Ольга проводит в Бородино. Слепцова и Вилухина были приглашены туда в качестве почетных гостей».

    ДТП произошло на трассе примерно в 60 километрах от Красноярска. В лобовое стекло Audi Q5, в котором сидели женщины, попал болт, вылетевший из-под колес неустановленной машины на встречной полосе.

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