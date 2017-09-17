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  • 17.09, 13:47

    В Анталье перевернулся автобус с туристами

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    • Фото: @senolbirol / pscp.tv
    В Анталье перевернулся автобус с туристами

    В Анталье перевернулся автобус с туристами

    В Анталье перевернулся автобус с туристами
  • Фото: @senolbirol / pscp.tv

    • Туристический автобус попал в аварию на юге Турции.

    Как сообщает телеканал Haberturk, туристический автобус съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа в провинции Анталья.

    В результате ДТП погибли по крайней мере два человека. Есть пострадавшие. О их состоянии пока не сообщается.

    На место аварии прибыли кареты скорой помощи и сотрудники полиции.

    В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства ДТП. Также уточняется гражданство находившихся в автобусе туристов. По последним данным, автобус перевозил 27 человек.

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