В Анталье перевернулся автобус с туристами

Туристический автобус попал в аварию на юге Турции.
Как сообщает телеканал Haberturk, туристический автобус съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа в провинции Анталья.
В результате ДТП погибли по крайней мере два человека. Есть пострадавшие. О их состоянии пока не сообщается.
На место аварии прибыли кареты скорой помощи и сотрудники полиции.
В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства ДТП. Также уточняется гражданство находившихся в автобусе туристов. По последним данным, автобус перевозил 27 человек.
В результате ДТП погибли по крайней мере два человека. Есть пострадавшие. О их состоянии пока не сообщается.
На место аварии прибыли кареты скорой помощи и сотрудники полиции.
В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства ДТП. Также уточняется гражданство находившихся в автобусе туристов. По последним данным, автобус перевозил 27 человек.
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