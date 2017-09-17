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  • 17.09, 13:47
    Московский изобретатель показал, как «звучат» мясо, собаки и корреспондент «Чуда техники». изобретения, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковский изобретатель показал, как «звучат» мясо, собаки и корреспондент «Чуда техники»

    Московский изобретатель показал, как «звучат» мясо, собаки и корреспондент «Чуда техники»

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    Московский изобретатель показал, как «звучат» мясо, собаки и корреспондент «Чуда техники»

    Московский изобретатель показал, как «звучат» мясо, собаки и корреспондент «Чуда техники»

    Московский изобретатель показал, как «звучат» мясо, собаки и корреспондент «Чуда техники»

      Театральный продюсер и режиссер из Москвы Саша Пас увлекается еще и электронной музыкой. И теперь учит ей и детей при помощи созданного вместе с единомышленниками устройства, которое дает зазвучать любым одушевленным и неодушевленным предметам.

      Музыкальный инструмент XXI века преобразует электричество в звук при помощи хитрого алгоритма, пользуясь тем, что возмущения полей при взаимодействии с каждым предметом происходят разные. Чтобы все это радовало слух, понадобилась работа целой команды — от инженера до профессиональных музыкантов.

      Саша Пас: «Первое, что думает человек, когда слышит „ток“ — это, наверное, высокое напряжение и опасность. Но это абсолютно безопасно. В нас и так есть электричество, может быть не все об этом знают».

      Устройство уже производят на предприятии в Зеленограде и продают за 4,5 тысячи рублей. Авторы проводят мастер-классы для детей и хотят внедрить такие уроки в школах — говорят, что в игровой форме обучать музыке легче.

      Саша Пас: «Мы озвучивали людей, мы озвучивали собаку как-то, мы озвучивали самолет Як-42, который стоит на ВДНХ, мы озвучивали прилавок овощей и фруктов на рынке продуктовом, мы озвучивали мясо».

      Саша Пас — человек, который сделал так, чтобы зазвучало все вокруг. Он — умелец недели!

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