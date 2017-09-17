Ионизатор воды, наклейки на автономера, отпугиватель насекомых и грызунов: тест «чудо-товаров»

Программа «Чудо техники» протестировала прибор, который производит живую, мертвую и серебряную воду, а также наклейки, делающие автономера невидимыми для камер, и электронный отпугиватель насекомых и грызунов.
Ионизатор воды
Производитель ионизатора для воды стоимостью 30 тысяч рублей утверждает, что внутри прибора происходит электролиз — разделение молекул воды на ионы под действием тока. В результате у одного электрода образуется вода с высоким pH (щелочная или «живая», как ее называет реклама), у другого — вода с низким pH (кислотная или «мертвая»). Кроме того, у аппарата имеется насадка, которая насыщает воду ионами серебра. «Живую» воду советуют пить постоянно — это улучшает самочувствие, придает сил и замедляет старение. «Мертвая» вода — естественный бактерицид во время болезней, а серебряную воду рекомендуют в профилактических целях — убивает вирусы и укрепляет иммунную систему.
Все электроды и насадки в приборе действительно состоят из тех материалов, которые фигурируют в описании, включая серебро и титан с платиновым покрытием. Однако при обработке обычной воды pH изменяется лишь на пару десятых, да и концентрация ионов серебра тоже не дотягивает до заявленной производителем. К тому же, как утверждают медики, такого понятия, как «шлаки» в организме, вовсе не существует, а долгое употребление щелочной воды способно привести к изменениям состава мочи и болезням соответствующей системы.
Наклейки для защиты от дорожной камеры
Реклама этих наклеек (190 рублей за штуку) обещает надежную защиту от штрафов. Особое покрытие засвечивает номер машины при вспышке дорожной камеры. Из-за бликов знак не распознается, и автовладелец не получает ненавистное «письмо счастья».
Однако на деле блик оказывается слишком слаб, чтобы засветить оптику дорожной камеры. Кстати, штрафа за такие наклейки не предусмотрено именно потому, что в реальности они не затрудняют идентификацию регистрационных знаков.
Отпугиватель домашних вредителей
Хотите меньше чем за тысячу рублей навсегда избавиться от мышей, тараканов и прочих домашних вредителей? Тогда, говорит реклама, купите электронный отпугиватель. Все, что нужно сделать — вставить прибор в розетку. Производитель говорит о двойном действии — ультразвуковом и электромагнитном, которое распространяется по проводке внутри стен на площадь до 200 кв. метров. В итоге у непрошеных гостей создается ощущение дискомфорта, и они покидают дом навсегда.
Однако серьезных научных исследований по влиянию ультразвука и электромагнитных полей на насекомых и грызунов не существует. К тому же мыши и крысы отличаются уникальной способностью к адаптации к чему угодно, и даже если сначала исчезнут, то через некоторое время, скорее всего, вернутся назад. А тараканы так и вообще не могут слышать ультразвук по причине отсутствия органов слуха. Так что лучше поискать другие, более надежные средства. Электронные отпугиватели либо не действуют, либо действуют непредсказуемо.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Производитель ионизатора для воды стоимостью 30 тысяч рублей утверждает, что внутри прибора происходит электролиз — разделение молекул воды на ионы под действием тока. В результате у одного электрода образуется вода с высоким pH (щелочная или «живая», как ее называет реклама), у другого — вода с низким pH (кислотная или «мертвая»). Кроме того, у аппарата имеется насадка, которая насыщает воду ионами серебра. «Живую» воду советуют пить постоянно — это улучшает самочувствие, придает сил и замедляет старение. «Мертвая» вода — естественный бактерицид во время болезней, а серебряную воду рекомендуют в профилактических целях — убивает вирусы и укрепляет иммунную систему.
Все электроды и насадки в приборе действительно состоят из тех материалов, которые фигурируют в описании, включая серебро и титан с платиновым покрытием. Однако при обработке обычной воды pH изменяется лишь на пару десятых, да и концентрация ионов серебра тоже не дотягивает до заявленной производителем. К тому же, как утверждают медики, такого понятия, как «шлаки» в организме, вовсе не существует, а долгое употребление щелочной воды способно привести к изменениям состава мочи и болезням соответствующей системы.
Наклейки для защиты от дорожной камеры
Реклама этих наклеек (190 рублей за штуку) обещает надежную защиту от штрафов. Особое покрытие засвечивает номер машины при вспышке дорожной камеры. Из-за бликов знак не распознается, и автовладелец не получает ненавистное «письмо счастья».
Однако на деле блик оказывается слишком слаб, чтобы засветить оптику дорожной камеры. Кстати, штрафа за такие наклейки не предусмотрено именно потому, что в реальности они не затрудняют идентификацию регистрационных знаков.
Отпугиватель домашних вредителей
Хотите меньше чем за тысячу рублей навсегда избавиться от мышей, тараканов и прочих домашних вредителей? Тогда, говорит реклама, купите электронный отпугиватель. Все, что нужно сделать — вставить прибор в розетку. Производитель говорит о двойном действии — ультразвуковом и электромагнитном, которое распространяется по проводке внутри стен на площадь до 200 кв. метров. В итоге у непрошеных гостей создается ощущение дискомфорта, и они покидают дом навсегда.
Однако серьезных научных исследований по влиянию ультразвука и электромагнитных полей на насекомых и грызунов не существует. К тому же мыши и крысы отличаются уникальной способностью к адаптации к чему угодно, и даже если сначала исчезнут, то через некоторое время, скорее всего, вернутся назад. А тараканы так и вообще не могут слышать ультразвук по причине отсутствия органов слуха. Так что лучше поискать другие, более надежные средства. Электронные отпугиватели либо не действуют, либо действуют непредсказуемо.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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