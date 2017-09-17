Сирийские военные выбили ИГ с юго-востока Дейр-эз-Зора

Армия Сирии и союзные силы освободили от боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» районы Мариия и Хувейджат Мариия на
юго-востоке Дейр-эз-Зора.
Правительственные силы вышли к Евфрату. С восточной стороны боевиков отбросили от авиабазы более чем на пять километров, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.
По словам источника, террористы обратились в бегство в сторону города Маядин, а часть перешла Евфрат, укрывшись в северной части Дейр-эз-Зора.
Напомним, ранее сирийские военные при поддержке ВКС РФ сумели прорвать трехлетнюю осаду города и уничтожить большую группировку боевиков в Дейр-эз-Зоре. Город постепенно возвращается к жизни.
По словам источника, террористы обратились в бегство в сторону города Маядин, а часть перешла Евфрат, укрывшись в северной части Дейр-эз-Зора.
Напомним, ранее сирийские военные при поддержке ВКС РФ сумели прорвать трехлетнюю осаду города и уничтожить большую группировку боевиков в Дейр-эз-Зоре. Город постепенно возвращается к жизни.
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