Страдающей редкой болезнью маленькой Вере нужны средства на внутривенное питание

Семье маленькой Веры Касымбековой очень нужны деньги. У трехлетней девочки тяжелое редкое заболевание. Для нее единственный способ выжить — это до полного восстановления здоровья питаться через капельницу, которую ставят прямо в предсердие. Чтобы встретить Новый год, девочке нужны почти 2 миллиона рублей на специальные шприцы, помпы, катетеры и, конечно, капельницы.

В 3,5 года довольно трудно таскать за собой стойку с капельницей и какими-то еще приборами, даже если вся эта система закреплена на стойке с колесиками. Но вот без этой сложной медицинской конструкции Вера Касымбекова умрет от голода. У девочки довольно редкая и очень малоизученная болезнь — синдром короткой кишки. Ребенку хирургически удаляют часть кишечника, после чего уже невозможно просто есть, как все люди, так как организм не способен переработать необходимое количество еды.



Юлия Аверьянова, детский хирург ФГБУ «Российская детская клиническая больница»: «До восстановления своего естественного пищеварения девочка нуждается в введении питательных ингредиентов через вену. Пока идет период адаптации, она в этом нуждается».



Речь идет о капельнице с питательным раствором. Совсем крохотной девочке каждый день втыкают иглу почти что в сердце, потому что только так она может есть.



Бигаим Касымбекова, мама Веры Касымбековой: «В предсердие через катетер ставят капельницу, катетер нужно специально как-то завязывать, чтобы не попали грязь и пыль, чтобы сепсис не возник. Мы прожили некоторое время без капельницы, без парентерального питания. Дочка просто лежала, была бледная, не двигалась. А как парентеральное питание поставили, мы в течение месяца набрали 2 килограмма, произошел скачок в развитии».



Как выяснил корреспондент НТВ Юрий Кучинский, такой вот медицинский способ поесть в России еще, мягко говоря, не сильно распространен. Нет финансирования для таких детей, как Вера. Эту практику пытаются внедрить в Российской детской клинической больнице.



Юлия Аверьянова: «Обученная мама вечером подключает ребенка к капельнице. Все очень просто, мы с вами кушаем через рот, эти дети через вену».



С Верой сейчас все хорошо, операция, как врачи говорят, прошла удачно, но вот с ценой на эту вот еду, которая в пакете на стойке с капельницей, возникли проблемы. Там глюкоза, жиры, витамины, минералы — все, что нужно, но производится такая медицинская еда в Германии, не у нас. Стоит один пакет в районе 10 тысяч рублей. А одного пакета девочке хватит только на 2 дня.



Чтобы помочь Вере, отправьте СМС на номер 1200 со словом «дети» и суммой пожертвования. Например: дети 300.