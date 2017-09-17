Тайфун «Талим» отменил в Японии сотни авиарейсов

Более 500 внутренних и международных авиарейсов отменены в Японии
из-за тайфуна «Талим».
Крупнейшие авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили 151 и 225 внутренних рейсов соответственно. Другие авиакомпании отменили в совокупности более 200 рейсов, в том числе за пределы страны, передает РИА Новости.
Сейчас тайфун «Талим» находится на юге Японии в префектуре Кагосима и движется в северо-восточном направлении. Давление в эпицентре составляет 975 гектопаскалей, сила ветра — до 30 метров в секунду при порывах до 45.
По прогнозам синоптиков, под влиянием тайфуна на островах Кюсю и Сикоку за сутки до понедельника может выпасть до 350 миллиметров осадков.
Сейчас тайфун «Талим» находится на юге Японии в префектуре Кагосима и движется в северо-восточном направлении. Давление в эпицентре составляет 975 гектопаскалей, сила ветра — до 30 метров в секунду при порывах до 45.
По прогнозам синоптиков, под влиянием тайфуна на островах Кюсю и Сикоку за сутки до понедельника может выпасть до 350 миллиметров осадков.
Комментарии