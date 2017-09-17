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  • 17.09, 07:44

    Тайфун «Талим» отменил в Японии сотни авиарейсов

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    Тайфун «Талим» отменил в Японии сотни авиарейсов

    Тайфун «Талим» отменил в Японии сотни авиарейсов

    Тайфун «Талим» отменил в Японии сотни авиарейсов
  • Фото: Associated Press © 2017, Shizuo Kambayashi

    • Более 500 внутренних и международных авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна «Талим».

    Крупнейшие авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили 151 и 225 внутренних рейсов соответственно. Другие авиакомпании отменили в совокупности более 200 рейсов, в том числе за пределы страны, передает РИА Новости.

    Сейчас тайфун «Талим» находится на юге Японии в префектуре Кагосима и движется в северо-восточном направлении. Давление в эпицентре составляет 975 гектопаскалей, сила ветра — до 30 метров в секунду при порывах до 45.

    По прогнозам синоптиков, под влиянием тайфуна на островах Кюсю и Сикоку за сутки до понедельника может выпасть до 350 миллиметров осадков.

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