Европу предупредили об угрозе терактов на железных дорогах

Террористы планируют атаки на железные дороги Европы, а также готовятся устроить лесные пожары и отравить продукты питания. Об этом говорится в секретном документе управления французской полиции, который попал в распоряжение СМИ.
Как говорится в отчете, попавшем в распоряжение Le Parisiene, особое внимание следует уделить любой информации, связанной с проникновением или попытками саботажа на территории, отведенной для движения поездов. Полицейские подтвердили высокую вероятность терактов во Франции.
Правоохранители решили усилить охрану железнодорожных сетей, школ, университетов и туристических объектов. Авторы отчета также напомнили об атаках, совершаемых на автомобилях, и призвали «незамедлительно сообщать о любом подозрительном поведении» и «обо всех угонах транспортных средств», передает РИА Новости.
Напомним, сообщения об атаках джихадистов регулярно приходят со всех концов Европы. Террористы нападают с ножами на полицейских и простых прохожих, давят пешеходов на грузовиках. Последний заметный теракт произошел в Лондоне — в вагоне метро взорвалась самодельная бомба, пострадали около 30 человек.
Правоохранители решили усилить охрану железнодорожных сетей, школ, университетов и туристических объектов. Авторы отчета также напомнили об атаках, совершаемых на автомобилях, и призвали «незамедлительно сообщать о любом подозрительном поведении» и «обо всех угонах транспортных средств», передает РИА Новости.
Напомним, сообщения об атаках джихадистов регулярно приходят со всех концов Европы. Террористы нападают с ножами на полицейских и простых прохожих, давят пешеходов на грузовиках. Последний заметный теракт произошел в Лондоне — в вагоне метро взорвалась самодельная бомба, пострадали около 30 человек.
Комментарии