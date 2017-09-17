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  • 17.09, 06:15

    Европу предупредили об угрозе терактов на железных дорогах

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    Европу предупредили об угрозе терактов на железных дорогах

    Европу предупредили об угрозе терактов на железных дорогах

    Террористы планируют атаки на железные дороги Европы, а также готовятся устроить лесные пожары и отравить продукты питания. Об этом говорится в секретном документе управления французской полиции, который попал в распоряжение СМИ.

    Как говорится в отчете, попавшем в распоряжение Le Parisiene, особое внимание следует уделить любой информации, связанной с проникновением или попытками саботажа на территории, отведенной для движения поездов. Полицейские подтвердили высокую вероятность терактов во Франции.

    Правоохранители решили усилить охрану железнодорожных сетей, школ, университетов и туристических объектов. Авторы отчета также напомнили об атаках, совершаемых на автомобилях, и призвали «незамедлительно сообщать о любом подозрительном поведении» и «обо всех угонах транспортных средств», передает РИА Новости.

    Напомним, сообщения об атаках джихадистов регулярно приходят со всех концов Европы. Террористы нападают с ножами на полицейских и простых прохожих, давят пешеходов на грузовиках. Последний заметный теракт произошел в Лондоне — в вагоне метро взорвалась самодельная бомба, пострадали около 30 человек.

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