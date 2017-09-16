Коала проехала 16 км в колесной арке автомобиля и выжила: видео

В Австралии коала выжила, проехав 16 километров в колесной арке полноприводного автомобиля.
Как сообщает Reuters, животное разместилось за колесом автомобиля, припаркованного на окраине города Аделаида. Водитель проехал 16 километров, прежде чем остановился и услышал крики животного. Все это время коала держалась за переднюю ось автомобиля, ее освободили прибывшие спасатели.
Зоозащитники из организации Fauna Rescue сообщили, что коала была кормящей матерью. Она не получила серьезных повреждений, однако ее детеныша так и не нашли. После нескольких дней кормления в приюте для животных коалу выпустили обратно в дикую природу.
Зоозащитники из организации Fauna Rescue сообщили, что коала была кормящей матерью. Она не получила серьезных повреждений, однако ее детеныша так и не нашли. После нескольких дней кормления в приюте для животных коалу выпустили обратно в дикую природу.
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